«Киберпротект» и колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о сотрудничестве

Компания «Киберпротект», российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного ПО, подписала соглашение о сотрудничестве с колледжем информационных технологий IThub. Документ подписали Михаил Сумбатян, директор колледжа IThub и Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект». Об этом CNews сообщили представители «Киберпротекта».

При участии «Киберпротекта» в колледже IThub будет проходить подготовка высококвалифицированных специалистов с помощью внедрения в образовательную программу колледжа курса по администрированию флагманского решения компании — системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап». В перспективе планируется расширение преподаваемых дисциплин, направленных на освоение учащимися других программных решений «Киберпротекта» и моделирование сценариев использования резервного копирования и защиты данных, построения отказоустойчивых инфраструктур с помощью решений компаний. Внедрение в образовательный процесс обучения по «Кибер Бэкапу» предполагает прохождение студентами сертификации, что даст им дополнительные преимущества при трудоустройстве.

Соглашение также предусматривает совместное участие сторон в научных исследованиях и научно-исследовательских работах, в создании, обновлении и рецензировании профстандартов, образовательных программ, учебных планов и курсов, подготовку совместных научных, экспертных и аналитических материалов, а также участие в организации и проведении мероприятий регионального, всероссийского и международного масштаба.

«Влиять на рынок труда в долгосрочной перспективе – одна из ключевых задач при подготовке студентов специальностей «Информационная безопасность и системное администрирование» в IThub. Внедрение в образовательный процесс изучения программных решений "Киберпротекта" позволит студентам стать востребованными специалистами и быть лидерами в процессах импортозамещения и использования российского программного обеспечения», — сказал Михаил Сумбатян, директор IThub college.

«Именно выпускники средних специальных образовательных учреждений призваны занять одну из ключевых позиций в сфере информационных технологий, обеспечивая стабильную работу инфраструктуры предприятий и развитие экономики в целом, решая сложные задачи, стоящие перед ИТ-отраслью. Этот факт подчеркивает важность применения новых образовательных подходов и внедрения в процесс обучения самых современных и актуальных российских технологий, а также постоянного обновления компетенций», — отметила Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект».

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Колледж информационных технологий IThub — частный колледж подготовки ИТ-специалистов по бизнес-ориентированной методологии обучения. С 2017 г. готовит специалистов по направлениям: информационные технологии, информационная безопасность и администрирование, креативные технологии, цифровые коммуникации, разработка игр, кинопроизводство.

Программы формируют практикующие специалисты-наставники, под руководством которых в диджитал-инкубаторах колледжа студенты создают ИТ-продукты на заказ, начиная карьеру в ИТ в 16-18 лет. На рынок труда выпускники выходят с дипломом государственного образца и дипломом о переподготовке по изучаемой бизнес-роли. Колледж имеет филиалы в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владивостоке, Туле, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Нальчике, Магасе.

«Киберпротект» — российский разработчик ПО для защиты данных, резервного копирования и восстановления виртуальных, физических и облачных сред. Компания предоставляет решения организациям любого масштаба. Продукты компании входят в реестр российского ПО, сертифицированы ФСТЭК. «Киберпротект» является членом российских ассоциаций разработчиков ПО.