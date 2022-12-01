ГК «Астра» поддержит талантливых российских студентов стипендиями

В 2022 г. в конкурсном отборе на стипендию от ГК «Астра» претендовали более 600 студентов из 38 образовательных организаций высшего и профессионального образования страны. В финал вышли 102 кандидата, а лучшими из них стали 40, которые и получат стипендии. Все финалисты успешно прошли обучение по отечественным программным продуктам и имеют сертификаты от ГК «Астра», официально подтверждающие их компетенции. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Победители отбора будут получать от компании-разработчика финансовую поддержку. Студентам направлений подготовки среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета выплатят по 15 тыс. руб. в месяц, а студентам магистратуры и аспирантуры — по 20 тыс. руб. в месяц. Назначенные стипендии лучшие обучающиеся будут получать с декабря 2022 г. по май 2023 г. В 2022 г. аспирантов и магистрантов среди участников и победителей конкурса стало больше, чем в 2021 г.

Талантливых студентов отбирали эксперты вендора. В финале учитывались личные достижения соискателей: победы в конкурсах, олимпиадах, проектах, участие в публикациях, грантах, значимый вклад в научно-исследовательскую работу. Кандидаты также сдавали экзамен от Astra Linux и проходили интервью с экспертами стипендиальной комиссии.

ГК «Астра» запустила программу «Астра-стипендия» в сентябре 2021 г. Она ориентирована на талантливых студентов по направлениям подготовки информатики и вычислительной техники, математики и механики, электроники, радиотехники и систем связи, компьютерных и информационных наук. Компания стремиться стимулировать молодежь к выполнению проектов и проведению исследований, разработке проектов в актуальных для нее областях, поощрять академические успехи и оказывать поддержку в приобретении современных компетенций в сфере информационных технологий.

В 2022 г. победителями программы «Астра-стипендия» стали студенты из Национального исследовательского технологического университета (НИТУ «МИСиС»), Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), Северо-Кавказского федерального университета (СФКУ) и Московского колледжа связи №54 им. П.М. Вострухина, Московского института электроники и математики (МИЭМ НИУ ВШЭ), Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), Донского государственного технического университета (ДГТУ), Национального исследовательского университета ИТМО, а также Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Тюменского государственного университета (ТГУ), Омского государственного технического университета (ОмГТУ), «Международной Академии Информационных Технологий «ИТ ХАБ».

Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК «Астра»: «Программа “Астра-стипендия” успешно работает уже второй год. Она действительно способствует развитию устойчивого сотрудничества образования и высокотехнологичного бизнеса, формируя оптимальные условия для подготовки профессионалов в ИТ-области. Мы активно вовлекаем учащихся в работу над актуальными задачами в области ИТ и обеспечиваем материальную поддержку перспективных студентов. Особенно это важно сейчас, когда перед всеми стоят ключевые задачи по импортозамещению и сильные специалисты в области отечественных технологий очень нужны. Поздравляем стипендиатов и преподавателей образовательных учреждений, подготовивших молодых специалистов высокого класса. И надеемся, что участников программы с каждым годом будет все больше».

Денис Гузовский, «Росгосстрах»: Массово страховые продукты не будут продаваться онлайн в течение еще трех лет Бизнес

Заведующий кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ Андрей Иванов: «Вопросы импортозамещения и миграции на отечественное программное обеспечение возникают все чаще, их актуальность растет. Но это задача комплексная, мы стараемся изучать все основные продукты экосистемы ГК “Астра”, полностью погружать студентов в среду, развивать компетенции преподавателей, готовиться к обучению персонала университета в процессе миграционного проекта. Спасибо ГК “Астра” за отлаженную многогранную систему взаимодействия с университетами».

***

ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.