Международный колледж IThub присоединился к образовательному проекту «Astra-колледж»

ГК Astra Linux, российский разработчик операционных систем и средств виртуализации, и международный колледж информационных технологий IThub заключили соглашение о партнерстве в рамках проекта «Astra-колледж», предполагающего оснащение классов информатики ОС Astra Linux, а также методическое и информационное сопровождение учебного процесса.

Сотрудничество с ГК Astra Linux — это реализация практического подхода в обучении, которого придерживается руководство и персонал колледжа. Образовательные программы формируются при участии специалистов из ИТ-отрасли, и благодаря этому студенты получают актуальные знания по наиболее перспективным направлениям и востребованным программным продуктам, например, ПО Astra Linux, на которое активно переходят российские организации, реализующие планы импортозамещения в ИТ: госкорпорации, министерства, предприятия, которым важно обеспечить безопасность критической информационной инфраструктуры, и многие другие.

Участие в проекте «Astra-колледж» открывает для IThub возможность совместно с экспертами вендора сформировать наилучшие условия для того, чтобы преподаватели и учащиеся получили навыки работы с востребованными на рынке труда отечественными операционными системами и другими продуктами Astra Linux.

В рамках сотрудничества в программе колледжа появятся дисциплина и авторизованные курсы по изучению ОС Astra Linux, для преподавателей пройдет обучение, и их обеспечат всеми необходимыми учебно-методическими материалами. При поддержке разработчика будет создана инфраструктура для занятий со студентами: компьютерные классы безвозмездно оснастят ОС Astra Linux. Также в планах — открытие авторизованного учебного центра, реализация программы сертификации учащихся и совместная разработка специализированного курса для программистов. Кроме того, ГК Astra Linux планирует содействовать в организации практик и стажировок для студентов у своих партнеров.

Светлана Морохова, исполнительный директор колледжа IThub, сказала: «Нам важно внедрить обучение ПО Astra Linux, потому что эти знания помогут расширить карьерные возможности для выпускников: программные продукты Astra Linux используют крупные российские предприятия, государственные корпорации, министерства и структуры. Кроме того, компания проводит сертификационные экзамены по своим продуктам, а это именно то, на что мы делаем упор в колледже — независимая оценка знаний».

Федор Кирдяшов, директор департамента образования ГК Astra Linux, отметил: «Для нас сотрудничество с международным колледжем IThub — это практическое подтверждение того, что специалисты по нашим ОС и другим отечественным решениям пользуются спросом на рынке труда. Это партнерство — большой шаг в развитии программы «Astra-колледж», и мы планируем продолжать накапливать экспертный опыт в части перевода образовательных учреждений на российское ПО, а также по организации образовательного процесса на базе Astra Linux».