Astra Linux запустила портал для поиска квалифицированных ИТ-кадров

ГК Astra Linux запустила проект «Astra-карьера» — единый портал, где работодатели со всей страны могут найти молодых специалистов, компетентных в сфере применения отечественных ИТ-продуктов. Профессиональные знания и навыки кандидатов официально подтверждены сертификатами вендора. Доступ к ресурсу для клиентов и партнеров Astra Linux бесплатный.

ГК Astra Linux объявила о старте проекта «Astra-карьера». Его цель — трудоустройство молодых специалистов, имеющих подтвержденные знания продуктов Astra Linux.

«Astra-карьера» — это единая платформа с актуальными резюме студентов и выпускников вузов-партнеров ГК Astra Linux: Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича, «Международной академии информационных технологий «ИТ хаб», Новосибирского государственного технического университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и многих других. На сегодня уже имеется более 100 анкет, и их количество быстро растет. Все кандидаты успешно прошли обучение по продуктам вендора и получили сертификаты, подтверждающие их знания. Всем заказчикам и партнерам компании, которые ищут сотрудников со знанием ПО Astra Linux, доступ к ресурсу предоставляется бесплатно. Работодатели могут связаться с заинтересовавшими их соискателями, предложить им практические кейсы и по результатам принять их на стажировку, а в дальнейшем — и на работу.

Сейчас во многих организациях идет процесс импортозамещения, при этом большинство ИТ-специалистов умеет использовать и администрировать только Windows-решения, а кадров, способных эффективно работать с Linux-подобными системами, очень мало, отмечают в ГК Astra Linux. Найти подходящего сотрудника непросто: нередко об их опыте и навыках известно мало, и особенно сложно подобрать специалиста начального звена — студента или старшекурсника, который только начинает профессиональный путь и вместе с тем уже имеет профильные знания.

«Astra-карьера» — ресурс, где встречаются кандидаты, чья компетентность подтверждается департаментом образования ГК Astra Linux, и ключевые российские компании из сферы ИТ и других сегментов рынка.

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Участие в проекте имеет значимые преимущества как для работодателей, так и для соискателей, поясняют в ГК Astra Linux. Для организаций это уменьшение расходов на подбор и обучение персонала, а для студентов и выпускников — возможность пройти практику и устроиться на престижную работу: проект реализуется совместно с ключевыми игроками рынка. В их числе — частные и государственные ИТ- и ИБ-компании, а также производители и поставщики оборудования. Заинтересованность в ресурсе уже проявили «Газпром нефть», ГК «Аплана», «Диджитал дизайн», Softline. Еще ряд крупных компаний в данный момент находится на финальной стадии принятия решения. География «Астра-карьеры» не ограничивается одним городом или регионом, партнеры и клиенты ГК Astra Linux есть по всей России: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Ижевске, Улан-Удэ, Ставрополе и т.д., что сильно упрощает поиск специалистов и трудоустройство.

«Мы видим свою миссию в развитии кадрового потенциала страны в сфере ИТ и в формировании положительного и доверительного отношения молодых специалистов к работе в профильных российских компаниях. Наша основная цель — поддержать талантливую молодежь и мотивировать ее выбор в пользу отечественной разработки и российских ИТ-компаний», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК Astra Linux.