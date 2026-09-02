гиона на операционную систему (ОС) Astra Linux. Это самое крупное региональное мероприятие в рамках проекта «Астра-школа », которое направлено на обучение учителей работе с программными продукта

«Академия АйТи fabricaONE.AI» совместно с АНО « Астра Академия » успешно провели пилотную сертификационную кампанию для студентов и преподават

ИТ-интегратор атомной отрасли, и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций « Астра Академия » заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «