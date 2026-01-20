Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189073
ИКТ 14618
Организации 11326
Ведомства 1494
Ассоциации 1078
Технологии 3546
Системы 26548
Персоны 81939
География 3004
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2752
Мероприятия 878

Ванин Андрей


СОБЫТИЯ


20.01.2026 Компания Steplife привлекает 200 млн рублей в рамках закрытого раунда pre-IPO 1
07.04.2022 Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности 1
24.05.2021 РФРИТ расширит компетенции и сменит менеджмент 1
07.04.2020 Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП 1
19.12.2019 Сбербанк и Mail.ru Group сформировали О2О-платформу в сфере фудтеха и транспорта 1
26.08.2019 Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group 1
03.07.2019 Сбербанк сменил руководителя своей экосистемы SberX 2
29.04.2019 Сбербанк и «Платформа ОФД» представили инструменты для аналитики продаж и работы с чеками 1
14.02.2005 "Гута-Банк": Главное в ИТ – человеческий фактор 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Ванин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 3
МегаФон 9996 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3314 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
МФ технологии - МФТ 37 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
Lenvendo - Ленвендо 3 1
Alibaba Group 453 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14424 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9220 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1840 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 129 1
Stack Group - Стек Групп 169 1
Tencent 173 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 7
DC Daily 5 2
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 2
ГПБ - Газпромбанк 1182 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 108 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 2
GHP Group 5 2
КБ Стрелка 5 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 19 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 262 1
A&NN 15 1
СПК - Сталепромышленная компания 11 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Гута ГК 34 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1035 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 229 1
О2О Холдинг 59 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
Naspers 83 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 364 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12952 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 26 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7311 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1748 1
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 672 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1526 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4500 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1105 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 758 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4934 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2699 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8960 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3069 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2456 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 626 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
Сбер - SberX Экосистема 27 4
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 2
Сбер - СберФуд - SberFood 19 2
ЦРТ Визирь 30 1
Rambler Group - Рамблер Касса 23 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 849 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 153 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 356 1
Хасис Лев 105 4
Аракелян Арам 9 2
Габриелян Владимир 28 2
Добродеев Борис 97 2
Кирсанова Светлана 70 2
Артамонова Анна 183 2
Горохов Евгений 39 1
Лебедев Владимир 82 1
Аленьков Вячеслав 14 1
Завадский Марк 15 1
Лапшина Екатерина 17 1
Барская Ольга 1 1
Жигалова-Озкан Марина 7 1
Завьялова Татьяна 3 1
Леонтьев Денис 2 1
Ульданов Сергей 8 1
Павлов Александр 116 1
Цехомский Николай 7 1
Гурский Олег 5 1
Валов Дмитрий 1 1
Карпенков Владислав 1 1
Подгорбунских Олег 1 1
Шкирмановский Алексей 1 1
Мишустин Михаил 748 1
Шадаев Максут 1157 1
Мамут Александр 132 1
Дырмовский Дмитрий 142 1
Абрамян Рафаэль 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18308 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2975 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 999 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2688 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 3
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15201 1
Английский язык 6880 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Финансовый сектор - Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 159 1
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 200 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6679 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10382 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6267 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
КемГУ - Кемеровский государственный университет 14 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 15 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще