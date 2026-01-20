Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ванин Андрей
СОБЫТИЯ
Ванин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасис Лев 105 4
|Аракелян Арам 9 2
|Габриелян Владимир 28 2
|Добродеев Борис 97 2
|Кирсанова Светлана 70 2
|Артамонова Анна 183 2
|Горохов Евгений 39 1
|Лебедев Владимир 82 1
|Аленьков Вячеслав 14 1
|Завадский Марк 15 1
|Лапшина Екатерина 17 1
|Барская Ольга 1 1
|Жигалова-Озкан Марина 7 1
|Завьялова Татьяна 3 1
|Леонтьев Денис 2 1
|Ульданов Сергей 8 1
|Павлов Александр 116 1
|Цехомский Николай 7 1
|Гурский Олег 5 1
|Валов Дмитрий 1 1
|Карпенков Владислав 1 1
|Подгорбунских Олег 1 1
|Шкирмановский Алексей 1 1
|Мишустин Михаил 748 1
|Шадаев Максут 1157 1
|Мамут Александр 132 1
|Дырмовский Дмитрий 142 1
|Абрамян Рафаэль 11 1
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 199 1
|Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
|Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
|Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 124 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 174 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413641, в очереди разбора - 729785.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.