Биометрическая система распознавания лиц от группы ЦРТ работает в составе АПК «Безопасный город» на Сахалине

Биометрическая система распознавания лиц «Визирь» от группы компаний ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) — одна из функций аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Сахалинской области.

Биометрическая система анализирует изображения с более чем 1000 видеокамер, установленных на острове. Данная система уже повысила эффективность работы Сахалинского областного центра информатизации, позитивно повлияла на обеспечение общественной безопасности и за первые два дня работы выявила более 20 нарушителей предписания главного санитарного врача РФ, которые умышленно не соблюдали обязательный двухнедельный карантин по прибытии из мест с повышенным риском распространения коронавируса.

Андрей Ванин, старший вице-президент, руководитель дирекции по развитию экосистемы (SberX) Сбербанка, отметил: «Трансформация Сбербанка в IT-компанию мирового уровня и создание собственной экосистемы позволяют нам предложить комплексные инструменты, основанные на новейших технологиях, включая искусственный интеллект, компьютерное зрение и распознавание лиц. Проект «Безопасный город» соединяет в себе все эти технологии и совместно реализуется государством и бизнесом для формирования безопасной и комфортной среды. В текущих условиях проект приобретает особую актуальность. Мы готовы масштабировать этот успешный опыт, оказывая регионам поддержку в борьбе с коронавирусом СOVID-19».

Вячеслав Аленьков, заместитель председателя правительства Сахалинской области, сказал: «Особое внимание уделяется людям, вернувшимся из-за границы или с материка, и членам их семей. С добровольного согласия фотографии пассажиров загружают в систему «Безопасный город» Сахалинской области, камеры фиксируют случаи их появления вне дома и передают информацию в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Островной регион одним из первых в России начал применять цифровые технологии, чтобы контролировать соблюдение карантина и обсервации и не допустить распространения коронавирусной инфекции на островах».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы ЦРТ, отметил: «"Визирь" на протяжении многих лет применяется по всей России — на спортивных объектах и транспорте, для охраны общественного порядка. Этот эффективный инструмент с полным циклом функций и проработанным интерфейсом выбрали и для работы в условиях пандемии коронавируса. Распознавание лиц становится одним из инструментов в борьбе с коронавирусом. Благодаря "Визирю" нам удается в максимально сжатый срок начать работу по выявлению нарушителей карантина».

Как подчеркивают в ЦРТ, компания не разрабатывала это решение специально для борьбы с COVID-19, а давно создала всеобъемлющую систему распознавания лиц для «Безопасных городов», в которой все функции доступны «из коробки», без дополнительной настройки. От проекта к проекту система развивается и тиражируется на различные регионы страны. Она уже применяется на 14 спортивных объектах, 24 объектах транспорта и в 5 «Безопасных городах».

Ключевое преимущество «Визиря» — эффективная работа в сложных условиях, когда люди передвигаются с поднятыми воротниками, шарфами или в медицинских масках. Распознавание строится на нейросетевом алгоритме, который анализирует доступную часть лица, а не сопоставляет расположение ключевых точек. Поэтому системе не принципиально, чем закрыта часть лица: «знакомым» ей высоким шарфом или «новыми» медицинскими масками. Благодаря улучшенным техническим характеристикам «Визирь» представляет собой готовый инструмент для решения задач как регионального, так и общенационального масштаба.