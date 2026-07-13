Индексная книга (каталог) CNews*
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Валов Дмитрий
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
|Искусственный интеллект поможет компаниям избежать простоев и нештатных ситуаций 1
|07.04.2022
|Как обеспечить непрерывность работы ИТ-инфраструктуры в условиях неопределенности 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Валов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурский Олег 5 1
|Ульданов Сергей 8 1
|Лебедев Владимир 93 1
|Горохов Евгений 40 1
|Ванин Андрей 11 1
|Карпенков Владислав 1 1
|Шкирмановский Алексей 2 1
|Подгорбунских Олег 1 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47372 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165062 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 1
|CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6560 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.