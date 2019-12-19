Сбербанк и Mail.ru Group создали 100-миллиардное СП

Новый гигант на российском рынке

Сбербанк и Mail.ru Group официально объявили о закрытии сделки в рамках формирования стратегического партнерства в сфере цифровых технологий для рынка продовольствия и транспортных решений.

Сделка между сторонами включает приобретение Сбербанком 36% в капитале «МФ Технологии», контролирующей 58,3% голосов Mail.ru Group, а также формирование совместной платформы О2О («из онлайн в офлайн») в сфере технологических решений для рынка доставки продуктов питания и готовой еды, такси и каршеринга.

Ранее, в середине ноября 2019 г., Сбербанк подписал юридически обязывающее обязательство по выкупу доли Газпромбанка (35%) и 1% акций, принадлежащих Ростеху в «МФ Технологии», совладельце Mail.ru Group. По данным Mail.ru Group, стоимость сделки составила 11,3 млрд руб. В октябре 2019 г. CNews также сообщал о планах Сбербанка выкупить долю Газпромбанка в компании.

После приобретения 36% доли в «МФ Технологии» у «Газпромбанка» и госкорпорации Ростех, Сбербанк стал равноправным партнером в компании. По итогам сделки 45% акций в «МФ Технологии» принадлежат «Мегафону», 36% Сбербанку, 10% Ростех и 9% — USM Holdings. В дополнение, Сбербанк также получит место в совете директоров Mail.ru Group, на которое номинирован Лев Хасис, первый зампредседателя правления Сбербанка.

Помимо «МФ Технологии», владевшей 58,3% голосов и 5% акций, акционерами Mail.ru Group также являются южноафриканский медиахолдинг Naspers (28% акций и 12,3% голосов), Alibaba (10% акций и 4,4% голосов) и китайская телекоммуникационная компания Tencent (7% акций и 3,3% голосов). Около 50% акций, дающих совокупно 21,7% голосов, находятся в свободном обращении.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «У нас получилось быстро финализировать сложную сделку, в которой участвовало большое количество сторон и разных активов. Хочу поблагодарить всех наших партнеров по этим сделкам за конструктивный и профессиональный подход к решению сложных задач, стоявших перед нами. Мы рады, что завершены все юридические формальности. Наши команды уже успели реализовать целую серию интеграционных проектов, которые позволят обогатить клиентский опыт, сделать для огромного количества людей наши сервисы удобными и незаменимыми. Мы рассчитываем, что продукты и сервисы нашей совместной О2О-платформы станут лидерами предпочтений россиян».

СП Сбербанка и Mail.ru Group: финансовые подробности

По итогам сделки Сбербанк и Mail.ru Group получили равные доли в совместном предприятии. Все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая ФАС, были получены. По заявлению сторон, до 10% долей в новом СП будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников новой О2О-платформы.

Финансовые активы нового СП будут сформированы внесением активов по комплементарным сервисам Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта, доставки продуктов питания, заказа и доставки готовой еды, а также денежными средствами в совокупном размере до 64,6 млрд руб. при достижении целевых показателей бизнес-плана до ноября 2020 г.

Стоимость СП при достижении KPI превысит 100 млрд рублей

Финансирование СП будет производиться в два этапа. На момент закрытия сделки Сбербанк и Mail.ru Group внесут в сумме порядка 47 млрд руб. инвестиций. В случае достижения целевых показателей стороны договорились дополнительно инвестировать в проект до 17,6 млрд руб. По предварительному прогнозу сторон, оценка стоимости СП при достижении KPI превысит 100 млрд руб.

По итогам реструктуризации и инвестиций доля СП в «Ситимобил» достигнет 95% к концу I кв. 2020 г. Миноритарными акционерами «Ситимобила» по-прежнему останутся «Мегафон» и основатель сервиса Арам Аракелян.

Стороны уже выступили с заявлением, что выделенных на СП инвестиций будет достаточно для реализации бизнес-планов платформы и ее выхода на рентабельность. На перспективу стороны также не исключают привлечения дополнительных партнеров.

Доля СП в Delivery Club составит до 98,1%. Цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), включающая ERP для ресторанного бизнеса r-keeper, будет консолидирована на 100%, при этом миноритарные партнеры партнеры Сбербанка по SberFood (Rambler Group и GHP Group) получат доли в Delivery Club.

В список активов СП также полностью внесен сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет» и других комплементарных активах. Согласно обоюдной договоренности между Сбербанком и Mail.ru Group, далее для каждой из компаний развитие соответствующих сервисов будет возможно лишь в рамках совместного предприятия.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group, отметил: «Мы начали сотрудничать со Сбербанком еще до закрытия сделки — и увидели отличные результаты. Мы рады перейти на новый этап партнерства, который позволит нам полностью использовать синергии обеих экосистем. Мы договорились о том, что и Mail.ru Group, и Сбербанк вложат в развитие новой O2O-платформы всю экспертизу, накопленную нашими компаниями в сфере транспорта и в фудтехе. Уверен, что совместная концентрация усилий даст кумулятивный эффект, и мы сможем предоставить пользователям и партнерам платформу с лучшими условиями на рынке и с самым широким выбором сервисов».

Кто будет руководить СП

Стороны договорились о создании совета директоров для корпоративного управления СП. В совет войдут по три представителя от Сбербанка и Mail.ru Group, а также один независимый директор. Руководство входящими в СП компаний пока что решено оставить за нынешними командами менеджмента подразделений.

Со стороны Сбербанка в руководство СП войдет Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления Сбербанка и Андрей Ванин, старший вице-президент и директор по развитию экосистемы Сбербанка (SberX).

Со стороны Mail.ru Group в совет директоров СП войдет Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group (Россия), Владимир Габриелян, первый заместитель гендиректора Mail.ru Group и Анна Артамонова, вице-президент Mail.ru Group, директор бизнес-юнитов «Почта» и «Портал», «Поиск» и Instant Messengers.

Совет директоров будет отвечать за стратегию и определять приоритеты развития СП. Должность председателя совета директоров СП предполагает ежегодную ротацию. Первым председателем совета директоров будет избран Борис Добродеев, через год его сменит представитель Сбербанка.