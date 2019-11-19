Сбербанк покупает долю в главном акционере Mail.ru

Сбербанк подписал обязывающее соглашение о покупке 36% АО «МФ Технологии», которому принадлежат 58,3% голосующих акций Mail.ru. Газпромбанк полностью избавится от своей доли в компании. Кроме того, Сбербанк и Mail.ru прояснили условия сделки по созданию совместного предприятия в сфере еды и транспорта.



Новая покупка Сбербанка

Сбербанк намеревается приобрести 36% АО «МФ Технологии», которому принадлежат 58,3% голосующих акций Mail.ru Group. Об этом CNews сообщили представители банка. Стороны уже подписали обязывающую документацию. Из указанной доли 35% будет приобретено у Газпромбанка, и еще 1% — у «Ростеха». Стоимость сделки составит 11,3 млрд руб., сообщила Mail.ru. В октябре CNews писал о планах Сбербанка выкупить долю Газпромбанка в компании.

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пока только предстоит одобрить сделку. После ее заключения у «Ростеха» останется 10% акций «МФ Технологии». Еще 45% принадлежат Мегафону, и 9% — USM Holdings, эти доли находятся под управлением гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева. Финализировать сделку стороны планируют до конца 2019 г. В управлении и стратегическом развитии Mail.ru после этого изменений не предвидится, уверяет компания.

«МФ Технологии» владеет 58,3% голосов и 5% акций Mail.ru. Также акционерами Mail.ru являются южноафриканский медиахолдинг Naspers, которому принадлежат 28% акций и 12,3% голосов, Alibaba (10% акций и 4,4% голосов) и китайская телекоммуникационная компания Tencent (7% акций и 3,3% голосов). Около 50% акций находятся в свободном обращении, они дают 21,7% голосов.

Совместное предприятие

Кроме того, Сбербанк и Mail.ru Group подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия в сфере транспорта и еды. О таких планах они сообщали в июле 2019 г. Это будет платформа O2O-сервисов, где O2O означает «от онлайн к офлайн». По этой модели работают сервисы, которые находят клиентов в онлайн-среде и побуждают их совершить покупки в физических точках, то есть в офлайн-среде.

В совместном предприятии у Сбербанк и Mail.ru Group будут равные доли. До 10% акций пойдет на программу долгосрочной мотивации сотрудников платформы.

Mail.ru передаст в совместное предприятие сервис по доставке еды Delivery Club и 29,67% сервиса организации поездок «Ситимобил», а также доли в каршеринге YouDrive, сети автоматов с готовой едой DC Daily и сервисе доставки готовых блюд Performance Food. Помимо этого, компания вложит в СП 8,5 млрд руб. Если к ноябрю 2020 г. указанные активы достигнут определенных ключевых показателей, компания инвестирует в предприятие еще 4,6 млрд руб. Также до завершения сделки Mail.ru Group обеспечит консолидацию на СП доли в 78,82% в «Ситимобил». Дополнительно инвестировать в предприятие для этого не потребуется.

Сбербанк покупает долю в главным акционере Mail.ru

Сбербанк передаст в СП долю в 35% в сервисе для посещения ресторанов SberFood, ранее известном как FoodPlex. Кроме того, банк вложит в совместный бизнес 38,5 млрд руб. Если в течение следующего года Delivery Club и «Ситимобил» покажут определенные результаты, банк может вложить еще 13 млрд руб. Также в СП будет передана платформа ERP для ресторанного бизнеса r-keeper.

Таким образом, СП сразу получит около 47 млрд руб., а в случае достижения определенных показателей — еще 17,6 млрд руб. Стороны утверждают, что при достижении целевых показателей его стоимость будет больше 100 млрд руб.

Через три года Сбербанк получит право просить об обмене своей доли в СП на акции Mail.ru по паритету стоимости, но получить таким образом он сможет не более 20% акций Mail.ru. Если совет директоров и акционеров Mail.ru не одобрит условия обмена, то компания не будет обязана его совершить.

Денежные инвестиции в СП будут осуществлены наличными. Средства пойдут на органическое развитие, консолидацию активов и новые приобретения в сегментах еды и транспорта. В будущем стороны обсудят вопрос привлечения новых инвесторов. Текущих вложений бизнесу должно хватить для выхода на безубыточность.

Стратегическое сотрудничество

Кроме того, Сбербанк и Mail.ru Group договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта. Они применят свой опыты в этих сферах с целью создания «совместных уникальных продуктов» для расширения спектра услуг, а также улучшения пользовательского опыта, прогнозирования и персонализации предложений.

Потенциальное сотрудничество может развиваться в таких направлениях как рекламные продукты для среднего и малого бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей, а также обмен опытом в области технологий и новых комплексных решений.

Стороны уже приступили к взаимному продвижению своих продуктов и сервисов. Delivery Club и «Ситимобил» подключились к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка», в ближайшее время в них будет интегрирован Сбербанк ID.