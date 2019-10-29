Сбербанк хочет купить у Газпромбанка его пакет в Mail.ru

Сбербанк заинтересовался акциями Mail.ru Group

Сбербанк ведет переговоры с Газпромбанком о приобретении его доли в холдинге Mail.ru Group. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Какая доля в Mail.ru Group принадлежит Сбербанку

В конце 2016 г. холдинг USM, принадлежащий Алишеру Усманову, договорился с подконтрольным ему сотовым оператором «Мегафон» о передаче ему контрольного пакета акций Mail.ru Group. Затем, в мае 2018 г., «Мегафон» передал контрольный пакет акций Mail.ru Group совместному предприятию «МФ Технологии».

Совладельцами «МФ Технологии» помимо «Мегафона» стали Газпромбанк, USM и госкорпорация «Ростех». Голосующая доля «МФ Технологии» в Mail.ru Group составляет 58,9%, экономическая – 5,2%. «Мегафон» владеет в «МФ Технологии» 45% акций, Газпромбанк – 35%, USM – 9%, «Ростех» - 11%.

Сбербанк собирает пакеты акций всех трех крупнейших российских интернет-холдингов

Соответственно доля Газпромбанка в Mail.ru Group эквивалентна 20% голосующих акций. По данным Bloomberg, в ходе переговоров она оценивается в $150 млн. Представители Газпромбанка и Сбербанка не стали комментировать агентству эти сведения.

Обилие интернет-активов Сбербанка

У Сбербанка сейчас есть проекты со участием всех трех крупнейших российских интернет-компаний.

В «Яндексе» банк владеет «золотой акцией», позволяющей Сбербанку блокировать приход новых крупных акционеров. На паритетных началах с «Яндексом» банк создал совместное предприятие в сфере интернет-торговли «Яндекс.Маркет».

Недавно Сбербанк стал крупным совладельцем холдинга «Рамблер» с долей 46,5%.

Летом 2019 г. Сбербанк договорился с Mail.ru Group о создании совместного предприятия в сфере O2O-сервисов (Online-to-Offline). В него Mail.ru Group вложит 7,7 млрд руб. и передаст свои доли в агрегаторе по доставке еды Delivery Club и сервисе по заказу такси «Ситимобил». Со своей стороны, Сбербанк вложит в совместное предприятие 38 млрд руб. и передаст ему платформу для ресторанного рынка Foodplex.