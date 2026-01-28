Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

СамГТУ Самарский государственный технический университет Самарский политех

СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех

СОБЫТИЯ


28.01.2026 В МАИ разработали стабилизатор антенны для увеличения дальности связи беспилотников 1
24.06.2024 Четыре поволжских вуза стали образовательными партнерами «БПМСофт» 1
22.12.2021 Талантливые российские студенты начали получать стипендии от ГК Astra Linux 2
09.09.2019 Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл» 1
02.02.2015 «ТТК-Самара» в 2014 г. подключил более 1600 студентов в рамках программы «Доступный Интернет вузам» 1
04.02.2014 «Авиационное оборудование» готовит кадры для внедрения систем управления производством на предприятиях холдинга 1
28.10.2013 «Авиационное оборудование» и МФТИ подготовят кадры для модернизации российской промышленности 2
02.02.2012 ИТ-инфраструктура СамГТУ под защитой Kaspersky Work Space Security 4
16.05.2011 СамГТУ защитился от утечек данных с помощью решений «Кода Безопасности» 2
20.03.2008 «Синтерра» назначила директора самарского представительства 1
12.11.2007 Softline поставила MATLAB и Circuit Design для СамГТУ 2
08.09.2005 Минобороны обнародовало список вузов, где сохранятся военные кафедры 1

Публикаций - 12, упоминаний - 19

СамГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3312 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 2
Ростех - Автоматика Концерн 1747 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5303 1
МегаФон 10029 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 1
Код Безопасности 710 1
МегаФон Ритейл 84 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 30 1
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 122 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
МС-СпецТелеком - MVNO-оператор мобильной связи 12 1
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 2
БГАРФ - Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 3 1
Гидравлика УАП ФГУП 2 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12360 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2350 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 214 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23216 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2046 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 639 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7745 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2972 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1633 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4274 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3316 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1841 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 208 1
Код Безопасности - SSEP - Security Studio Endpoint Protection 19 1
Linux OS 10984 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 161 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 105 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
MathWorks - Matlab - MATrix LABoratory - язык программирования 50 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
Кузюк Максим 8 2
Салихов Валерий 1 1
Распопов Евгений 1 1
Ивинов Владимир 1 1
Вермишян Геворк 67 1
Востриков Юрий 82 1
Шибанов Кирилл 13 1
Кирдяшов Федор 30 1
Левыкин Андрей 14 1
Кудрявцев Николай 21 1
Сивцев Илья 166 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Асланов Дмитрий 41 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2932 9
Россия - ПФО - Самарская область 1471 6
Россия - РФ - Российская федерация 157961 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46010 4
Россия - СФО - Новосибирск 4688 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 177 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1366 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 1
Германия - Федеративная Республика 12952 1
Франция - Французская Республика 7990 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1719 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1907 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2981 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 842 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7804 1
США - Калифорния 4778 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1707 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1245 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 865 1
Россия - ПФО - Пензенская область 623 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1002 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 685 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 632 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1446 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 259 1
Россия - Восточная Сибирь 300 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 215 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6372 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 313 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Экзамены 484 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 440 1
Образование в России 2560 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4259 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15221 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 290 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 77 3
МФТИ ВШСИ - Высшая школа системного инжиниринга 2 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1111 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 606 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 675 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 91 2
УлГУ - Ульяновский государственный университет 12 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 15 1
КнАГУ - Комсомольский-на-Амуре государственный университет 2 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 36 1
Бурятская ГСХА ФГБОУ ВО - Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
Московский колледж связи №54 им. П.М. Вострухина 5 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 15 1
Минздрав РФ - НГМУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный медицинский университет 4 1
Минздрав РФ - РостГМУ ВО ФГБОУ - Ростовский ГМУ - Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения HA 4 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
МГАУ им. В. П. Горячкина - Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина 1 1
ПГУАС - Пензенский государственный университет архитектуры и строительства 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 46 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 265 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 978 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 528 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1288 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 426 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 338 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 53 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415136, в очереди разбора - 727441.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще