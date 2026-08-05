Индексная книга (каталог) CNews*
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Шибанов Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Шибанов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Губанов Андрей 117 1
|Агеев Андрей 13 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Федорова Олеся 63 1
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 1
|Матюшин Михаил 18 1
|Широков Алексей 19 1
|Луканин Виктор 17 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Овчинников Владислав 1 1
|Шамшилов Рагим 1 1
|Иксанов Артур 1 1
|Маннанов Одилбек 1 1
|Арлазаров Владимир 290 1
|Вермишян Геворк 67 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Иванова Дагмара 44 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.