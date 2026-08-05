Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198965
ИКТ 15347
Организации 11755
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3582
Системы 27057
Персоны 86842
География 3115
Статьи 1579
Пресса 1317
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2828
Мероприятия 894

Шибанов Кирилл

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «Дочка» «Мегафона» пытается взыскать с «М.Видео» 1,8 миллиарда за неоплаченную электронику 1
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1
09.09.2019 Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл» 2
08.04.2019 «Мегафон» внедрил технологии распознавания Smart IDReader для ускоренного оформления SIM-карт 1
29.08.2018 «Мегафон» и Elari подарят покупателям KidPhone 3G месяц связи в подарок 1
14.08.2018 «Мегафон» начал принимать разбитые iPhone в рамках программы trade-in 1
02.08.2018 Trade-in от «Мегафона»: Apple сдают чаще 1
19.06.2018 «Мегафон» запустил в своих салонах услугу денежных переводов Western Union на банковские счета за рубежом 1
22.05.2018 «Мегафон» дарит до 6 месяцев связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J 1
10.05.2018 «Мегафон» начал обмен старых iPhone на новые по всей России 1
12.03.2018 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в салонах «Мегафона» 1
20.12.2017 «Мегафон» запускает программу trade-in для смартфонов Apple и Samsung 1
10.11.2017 Смартфоны OPPO появятся в крупнейших розничных сетях России 1
21.02.2017 В России взрывной рост продаж 4G-смартфонов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Шибанов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10728 13
МегаФон Ритейл 85 13
Apple Inc 13149 5
Samsung Electronics 11062 4
Xiaomi - Сяоми 2229 3
Yandex - Яндекс 9208 2
Huawei 4670 2
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 1
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 1
МегаФон - Revo Charge 11 1
Hartens - Хартенс 21 1
Lenovo Group 2446 1
BBK OPPO Electronics 484 1
ZTE Corporation 800 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Sony 6739 1
HTC Corporation 1512 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 1
ELARI 45 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2946 3
Евросеть 1421 2
SmartPrice 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8843 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1908 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 8
Аксессуары 4281 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9483 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26292 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13047 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8511 3
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 567 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10140 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15429 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13624 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5378 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12841 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7534 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1179 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12932 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8646 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2511 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3763 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 263 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2338 1
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 315 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 482 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 1
Cameraphone - Камерофон 469 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18324 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6022 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 614 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2713 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13241 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3999 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7889 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2044 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 4
Apple iPhone 6 4861 4
Apple iPhone 4 800 4
Apple iPhone 7 289 3
Apple iPhone 5 783 3
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 2
Samsung Galaxy 1035 2
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
BBK OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 12 1
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 1
ELARI KidPhone - фитнес-браслет 14 1
Samsung Galaxy S8 - смартфон 122 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 44 1
Яндекс.Маркет - Vionic 4 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 263 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1288 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1360 1
Apple iPhone 8 189 1
VK - Яндекс.Дзен 258 1
Губанов Андрей 117 1
Агеев Андрей 13 1
Левыкин Андрей 14 1
Федорова Олеся 63 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 1
Матюшин Михаил 18 1
Широков Алексей 19 1
Луканин Виктор 17 1
Тихонов Сергей 14 1
Овчинников Владислав 1 1
Шамшилов Рагим 1 1
Иксанов Артур 1 1
Маннанов Одилбек 1 1
Арлазаров Владимир 290 1
Вермишян Геворк 67 1
Гуцериев Михаил 114 1
Иванова Дагмара 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47585 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19533 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3580 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 786 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 829 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 710 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 582 2
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
Африка Северная 262 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1517 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Узбекистан - Республика 2004 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27276 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7520 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53425 5
Трейд-ин - Trade-in 233 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6521 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6078 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
OOH - Out-of-home - Наружная реклама 68 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10870 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3862 1
Паспорт - Паспортные данные 2848 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3302 1
Зоология - наука о животных 2886 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8485 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6167 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7034 1
Ведомости 1463 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725252.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще