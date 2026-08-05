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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иксанов Артур

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «Дочка» «Мегафона» пытается взыскать с «М.Видео» 1,8 миллиарда за неоплаченную электронику 1
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Иксанов Артур и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10930 2
МегаФон - Revo Charge 11 1
Hartens - Хартенс 21 1
Yandex - Яндекс 9364 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 445 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1587 1
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 94 1
МегаФон Ритейл 85 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2996 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9036 1
Связной ГК 1401 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 267 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1966 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1176 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13143 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15552 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27132 2
Аксессуары 4329 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7579 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 324 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар - Мультиварка-скороварка 106 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 232 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 498 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 793 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 354 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23169 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5533 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1238 1
Умные платформы 2015 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3221 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17099 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2797 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1214 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3362 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5442 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 2
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 118 1
М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 1
VK - Яндекс.Дзен 265 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 47 1
Яндекс.Маркет - Vionic 4 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 1
Шибанов Кирилл 14 2
Маннанов Одилбек 2 2
Шамшилов Рагим 1 1
Узбекистан - Республика 2042 2
Россия - РФ - Российская федерация 168236 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48029 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3901 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3332 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 228 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5173 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54046 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8161 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27630 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6264 1
Ведомости 1517 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1152 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
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