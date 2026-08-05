Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Маннанов Одилбек
СОБЫТИЯ
|05.08.2026
|«Дочка» «Мегафона» пытается взыскать с «М.Видео» 1,8 миллиарда за неоплаченную электронику 1
|26.08.2022
|«Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Маннанов Одилбек и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 10930 2
|МегаФон - Revo Charge 11 1
|Hartens - Хартенс 21 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 445 1
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1587 1
|UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 94 1
|МегаФон Ритейл 85 1
|Yandex - Яндекс 9364 1
|ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1181 1
|Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 2
|Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 118 1
|Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Tuvio 47 1
|Яндекс.Маркет - Vionic 4 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1310 1
|М.Видео-Эльдорадо - Novex 34 1
|VK - Яндекс.Дзен 265 1
|Иксанов Артур 2 2
|Шибанов Кирилл 14 2
|Шамшилов Рагим 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168236 2
|Узбекистан - Республика 2042 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48029 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476114, в очереди разбора - 724105.
Создано именных указателей - 202096.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.