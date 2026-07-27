Индексная книга (каталог) CNews*
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Распопов Евгений
СОБЫТИЯ
|27.07.2026
|Андрей Филатов назначен генеральным директором ЛАБ СП 1
|04.02.2014
|«Авиационное оборудование» готовит кадры для внедрения систем управления производством на предприятиях холдинга 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Распопов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3449 1
|Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
|Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
|Гидравлика УАП ФГУП 2 1
|Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16139 1
|PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2064 1
|Кузюк Максим 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.