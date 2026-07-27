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Распопов Евгений

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Андрей Филатов назначен генеральным директором ЛАБ СП 1
04.02.2014 «Авиационное оборудование» готовит кадры для внедрения систем управления производством на предприятиях холдинга 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Распопов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3449 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 1
Гидравлика УАП ФГУП 2 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16139 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 333 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 738 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 1
МФТИ ВШСИ - Высшая школа системного инжиниринга 2 1
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1213 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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