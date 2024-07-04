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Студия «Винторог» привлекла бизнесангельские инвестиции на развитие портфеля собственных игр

Разработчик и издатель игр «Винторог», основанный выходцами из IThub group и НИУ ВШЭ, получил 12 млн руб. инвестиций от бизнес-ангела Ивана Елисеева, генерального директора Северо-Западной трубной компании, члена бизнес-клуба «Атланты». Об этом CNews сообщили представители «Винторога».

Привлеченные средства компания планирует направить на разработку игровых продуктов, ориентированных как на российский, так и на международный рынок. В портфеле компании уже присутствуют мобильные, Web, VR и кросс-платформенные игры. Студия планирует финансирование продуктов за долю от прибыли, и будет выступать в качестве издателя, предоставляя также сервис портирования игр на другие платформы. Закрытие текущего раунда произойдёт в рамках привлечения 50 млн руб. инвестиций.

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«Последние два года были плодотворными для нас. С одной стороны - мы продолжили успешно разрабатывать игры и игровые решения для бизнеса на заказ. С другой - мы расширили наш бизнес и начали разработку и издание собственных продуктов. Мы накопили экспертизу и реализовали несколько важных продуктов. Сейчас мы запустили инвестиционный раунд для масштабирования и уже частично его закрыли», — сказал со-основатель студии Александр Кищинский

«В наш портфель включены продукты разного масштаба и под разные платформы, чтобы максимально удовлетворить запросы современных геймеров. В частности, мы делаем ставку на кроссплатформенность, возможность запуска игры, например, на мобильном устройстве и продолжения игры в нее в веб-браузере. Все продукты прошли долгий цикл ревью экспертов, мы привлекаем инвестиции, будучи уверенными в их успехе», — сказал со-основатель студии Денис Поздняков.

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