Винторог
Винторог и организации, системы, технологии, персоны:
|NeuroSMM 1 1
|РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 225 1
|HemoTech AI - Гемотэк 1 1
|BarterGo - Го Бартер 1 1
|Solvt AI - Солвт 1 1
|sBoard - Эсборд 4 1
|EmplyFlow - Эмплифлоу 1 1
|Telegram Group 2022 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
|ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
|VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
|MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 71 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145338 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 1
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