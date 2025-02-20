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Винторог



20.02.2025 Факультет компьютерных наук и Школа дизайна НИУ ВШЭ запускают совместную программу 1
04.07.2024 Студия «Винторог» привлекла бизнесангельские инвестиции на развитие портфеля собственных игр 1
21.06.2024 Sk Capital привлек за пять лет свыше трех млрд рублей в стартапы ранних стадий в рамках крупнейших питч-сессий Pitch&Go 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Винторог и организации, системы, технологии, персоны:

NeuroSMM 1 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 225 1
HemoTech AI - Гемотэк 1 1
BarterGo - Го Бартер 1 1
Solvt AI - Солвт 1 1
sBoard - Эсборд 4 1
EmplyFlow - Эмплифлоу 1 1
Telegram Group 2022 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 35 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 284 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 54 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9221 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17120 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13697 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 533 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2278 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6283 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 71 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16385 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2842 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4846 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5109 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1063 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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