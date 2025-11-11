Разделы

sBoard Эсборд

sBoard - Эсборд

Эсборд — российский разработчик онлайн-досок для бизнеса, специализирующийся на создании  инструментов для удалённой командной работы и визуального планирования. Программное обеспечение входит в реестр Минцифры и является альтернативой ушедшим из России инструментам.  

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.11.2025 Видеосервис Rutube перешел с Miro на российскую онлайн-доску «Эсборд» 2
04.10.2024 «Инферит Клаудмастер» (ГК Softline) помог «Эсборд» сократить расходы на облачную инфраструктуру на 29% и выявить скрытые аномалии 1
21.06.2024 Sk Capital привлек за пять лет свыше трех млрд рублей в стартапы ранних стадий в рамках крупнейших питч-сессий Pitch&Go 1
15.02.2024 Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок 2
19.09.2022 Лучшие онлайн-доски с поддержкой русского языка: выбор ZOOM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

sBoard и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 17 2
HemoTech AI - Гемотэк 1 1
BarterGo - Го Бартер 1 1
Solvt AI - Солвт 1 1
Винторог 3 1
NeuroSMM 1 1
EmplyFlow - Эмплифлоу 1 1
Ontonet - Онтонет 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4464 1
Apple Inc 12571 1
Yandex - Яндекс 8335 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14037 1
Intel Corporation 12511 1
Softline - Софтлайн 3225 1
Telegram Group 2501 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 477 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 255 1
Adobe Figma 57 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1003 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 43 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12741 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25506 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8809 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31743 2
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 199 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16988 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5406 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12669 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25888 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2361 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72338 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4856 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33669 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6993 2
FinTech - FinOps - Financial Operations - Управление финансами в облаке - дисциплина, которая сочетает принципы управления финансами с облачным проектированием и операциями 72 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3086 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1688 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3554 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7665 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56582 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17472 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4579 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11884 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27022 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1132 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 673 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9671 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22772 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 615 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2762 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22829 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2932 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 691 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12186 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 300 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1992 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 746 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5601 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5935 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1006 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 96 4
Yandex B2B Tech - Pruffme Онлайн-доска 2 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2330 1
Apple iPhone 6 4861 1
Linux OS 10811 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 119 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 356 1
Богатов Иван 6 1
Гладун Владимир 1 1
Колесниченко Станислав 5 1
Быков Станислав 12 1
Коломоец Иван 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155557 5
Нидерланды 3621 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 744 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11373 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1287 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6741 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3755 1
Английский язык 6854 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3671 1
Образование в России 2527 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5819 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10113 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5471 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 348 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17284 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5271 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 912 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3187 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 605 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2149 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398851, в очереди разбора - 732461.
Создано именных указателей - 185573.
