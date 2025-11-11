Разделы

Видеосервис Rutube перешел с Miro на российскую онлайн-доску «Эсборд»

Видеоплатформа Rutube полностью перевела свои Discovery-процессы с западного сервиса Miro на отечественную платформу «Эсборд» (Sboard). Под замену попали все артефакты этапа Discovery — CJ, User Flow, Service Blueprint — которые ранее хранились на досках Miro. Об этом CNews сообщили представители «Эсборд».

Переход был продиктован, в том числе, уходом Miro с российского рынка. Rutube проанализировал доступные решения для совместной работы и в итоге выбрал «Эсборд» среди конкурентов, как полностью отвечающий требованиям команды.

Лада Еремеева, ведущий эксперт по клиентскому опыту видеосервиса Rutube: «Из всех конкурентов только «Эсборд» имел большую часть нужного функционала, а остальное обещали в ближайших релизах. Это стало ключевым аргументом».

Главная особенность перехода — отсутствие перебоев в работе. Миграция прошла без остановки текущих процессов и без снижения темпов разработки. Кроме того, видеосервис уделил особое внимание вопросам безопасности: «Эсборд» был развернут в формате on-premise — на собственных серверах компании. Такой вариант внедрения позволил сохранить полный контроль над корпоративными данными и соответствовать внутренним нормам ИБ.

Ростислав Галкин, COO/CTO «Эсборд»: «Уже почти пять лет мы развиваем «Эсборд» как российскую альтернативу таким решениям, как Miro и FigJam. С самого начала в архитектуре платформы была заложена возможность быстрого и безопасного развертывания на серверах заказчика. Это особенно важно для корпоративного сегмента, где критичны требования к ИБ».

