CNewsMarket подготовил первый рейтинг российских интерактивных онлайн‑пространств для совместной работы. Аналитики сравнили возможности российских сервисов для организации виртуальных рабочих площадок, позволяющих обмениваться знаниями, управлять проектами и координировать задачи. Оценивается спектр базовых элементов и объектов, представленных на онлайн-досках, вопросы администрирования и безопасности, также ряд других параметров.
CNewsMarket впервые публикует обзор российских онлайн-досок — инструмента для организации совместных обсуждений, обучения, визуализации идей и проведения мозговых штурмов. Популярный сервис онлайн-досок Miro существенно ограничил свою деятельность в России, но с 2022 г. сразу несколько отечественных техногигантов вышли на рынок со своими решениями.
Интерактивная онлайн-доска предоставляет платформу для создания презентаций, документов, схем с использованием визуальных образов (диаграмм, геометрических фигур, стрелочек, стикеров, эмодзи и т.п.), при этом использование инструментов визуализации не требует от пользователя дизайнерских навыков (используя, например, готовые шаблоны). Онлайн-платформа позволяет обеспечить живое взаимодействие удаленных групп и организовывать одновременное обсуждение задач и проектов.
Сервисы этого класса широко востребованы у компаний, ведущих проектную работу, маркетологов, дизайнеров, Scrum-специалистов, бизнес-архитекторов и др. Чаще всего онлайн-доски используются для визуализации процессов и построения бизнес-карт, в том числе Customer Journey Map (CJM), интеллект-карт (MindMap), дорожных карт (Roadmap) и блок-схем (Flowchart).
Для подготовки итоговой рейтинговой оценки были собраны характеристики платформ по более чем 150 критериям. Оценивался базовый функционал (форматирование текста, рисование фигур, визуализация связей и т.п.), особенности работы с внешними объектами, административные возможности (управление доступами, личный кабинет), вопросы обеспечения безопасности и уровень технической поддержки.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Рабочая область доски
- Действия с доской
- Навигация/ масштаб доски
- История / версионность доски
- Экспорт / Импорт
- Управление доступами к доске
- Текст
- Фигуры
- Библиотеки фигур
- Стрелки и связи
- Инструменты рисования
- Стикеры
- Фрейм / область
- Комментарии
- Прочие возможности
- Работа с объектами
- Работа с файлами и внешними источниками
- Работа с медиа-файлами
- Фасилитация встреч
- Шаблоны
- Поддержка браузеров
- Поддержка устройств
2. Администрирование:
- Управление доступами в рабочих пространствах
- Организация досок
3. Безопасность:
- Авторизация через SSO
- Настройка доступных способов авторизации для пользователей с доменом организации
- Ограничение доступных доменов для приглашения в рабочее пространство
- Журнал действий пользователей
- Отключение и перегенерация пригласительных ссылок
- Платформа в реестре отечественного ПО
4. Поддержка:
- Модели дистрибуции
- Техническая поддержка 24*7
- Прием заявок по e-mail
- Тикет-система
- Колл-центр
- Телеграм-канал
- Есть SLA на ТП
Лидером рейтинга российских онлайн-досок стало решение Holst. Платформа адаптирована под запросы крупного бизнеса — высокая производительность и масштабируемость, широкие экосистемные возможности, гибкая настройка административных прав и контроль версий. Способность работы без задержек с множеством объектов и сотнями одновременных подключений реализована на базе собственного полнофункционального движка рендеринга с поддержкой сложной сцены.
Второе место у российской платформы для совместной работы «Эсборд». Сервис позиционируется как полнофункциональная альтернатива широко распространенного решения Miro, располагает серией преднастроенных шаблонов для различных бизнес-задач, безопасность внутренних данных гарантируется установкой решения в контур компании либо размещением в российских датацентрах. Платформа регулярно обновляется в том числе учитывая пожелания пользователей с помощью сервиса обратной связи.
На третьем месте виртуальное пространство «МТС Линк Доски». Полный импорт данных из Miro, широкий набор инструментов визуализации процессов, бесшовная интеграция с экосистемой продуктов от МТС (например, «Чаты», «Вебинары», «Задачи»). Платформа находится в реестре российского ПО, имеются расширенные возможности администрирования, разработчик поддерживает ежемесячный цикл обновлений и предоставляет поддержку в режиме 24*7.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
