CNewsMarket подготовил первый рейтинг российских интерактивных онлайн‑пространств для совместной работы. Аналитики сравнили возможности российских сервисов для организации виртуальных рабочих площадок, позволяющих обмениваться знаниями, управлять проектами и координировать задачи. Оценивается спектр базовых элементов и объектов, представленных на онлайн-досках, вопросы администрирования и безопасности, также ряд других параметров.

CNewsMarket впервые публикует обзор российских онлайн-досок — инструмента для организации совместных обсуждений, обучения, визуализации идей и проведения мозговых штурмов. Популярный сервис онлайн-досок Miro существенно ограничил свою деятельность в России, но с 2022 г. сразу несколько отечественных техногигантов вышли на рынок со своими решениями.

Интерактивная онлайн-доска предоставляет платформу для создания презентаций, документов, схем с использованием визуальных образов (диаграмм, геометрических фигур, стрелочек, стикеров, эмодзи и т.п.), при этом использование инструментов визуализации не требует от пользователя дизайнерских навыков (используя, например, готовые шаблоны). Онлайн-платформа позволяет обеспечить живое взаимодействие удаленных групп и организовывать одновременное обсуждение задач и проектов.

Сервисы этого класса широко востребованы у компаний, ведущих проектную работу, маркетологов, дизайнеров, Scrum-специалистов, бизнес-архитекторов и др. Чаще всего онлайн-доски используются для визуализации процессов и построения бизнес-карт, в том числе Customer Journey Map (CJM), интеллект-карт (MindMap), дорожных карт (Roadmap) и блок-схем (Flowchart).

Для подготовки итоговой рейтинговой оценки были собраны характеристики платформ по более чем 150 критериям. Оценивался базовый функционал (форматирование текста, рисование фигур, визуализация связей и т.п.), особенности работы с внешними объектами, административные возможности (управление доступами, личный кабинет), вопросы обеспечения безопасности и уровень технической поддержки.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Рейтинг онлайн-досок для совместной работы 2025 Подробнее: Обзор «Онлайн-доски для совместной работы 2025» Функциональность Администрирование Безопасность Качество поддержки 1251 180 80 80 965 150 80 95 907 150 60 120 900 75 45 95 855 90 90 75 918 124 23 45 902 40 47 105 836 60 75 120 795 105 75 75 820 30 30 91 580 15 60 105 505 45 45 60

Сравнение решений проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Рабочая область доски

Действия с доской

Навигация/ масштаб доски

История / версионность доски

Экспорт / Импорт

Управление доступами к доске

Текст

Фигуры

Библиотеки фигур

Стрелки и связи

Инструменты рисования

Стикеры

Фрейм / область

Комментарии

Прочие возможности

Работа с объектами

Работа с файлами и внешними источниками

Работа с медиа-файлами

Фасилитация встреч

Шаблоны

Поддержка браузеров

Поддержка устройств

2. Администрирование:

Управление доступами в рабочих пространствах

Организация досок

3. Безопасность:

Авторизация через SSO

Настройка доступных способов авторизации для пользователей с доменом организации

Ограничение доступных доменов для приглашения в рабочее пространство

Журнал действий пользователей

Отключение и перегенерация пригласительных ссылок

Платформа в реестре отечественного ПО

4. Поддержка:

Модели дистрибуции

Техническая поддержка 24*7

Прием заявок по e-mail

Тикет-система

Колл-центр

Телеграм-канал

Есть SLA на ТП

Топ-5 российских онлайн-досок 2025 Место Компания Решение Итоговый балл 1 Холст Holst 1591 2 Эсборд Эсборд 1290 3 МТС Линк МТС Линк Доски 1237 4 VK Tech VK Доска 1115 5 Крафттек dotspace 1110

Лидером рейтинга российских онлайн-досок стало решение Holst. Платформа адаптирована под запросы крупного бизнеса — высокая производительность и масштабируемость, широкие экосистемные возможности, гибкая настройка административных прав и контроль версий. Способность работы без задержек с множеством объектов и сотнями одновременных подключений реализована на базе собственного полнофункционального движка рендеринга с поддержкой сложной сцены.

Второе место у российской платформы для совместной работы «Эсборд». Сервис позиционируется как полнофункциональная альтернатива широко распространенного решения Miro, располагает серией преднастроенных шаблонов для различных бизнес-задач, безопасность внутренних данных гарантируется установкой решения в контур компании либо размещением в российских датацентрах. Платформа регулярно обновляется в том числе учитывая пожелания пользователей с помощью сервиса обратной связи.

На третьем месте виртуальное пространство «МТС Линк Доски». Полный импорт данных из Miro, широкий набор инструментов визуализации процессов, бесшовная интеграция с экосистемой продуктов от МТС (например, «Чаты», «Вебинары», «Задачи»). Платформа находится в реестре российского ПО, имеются расширенные возможности администрирования, разработчик поддерживает ежемесячный цикл обновлений и предоставляет поддержку в режиме 24*7.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов 1. Дополнительный функционал

▪ Панель с заметками к доске с поддержкой маркдаун форматирования ▪ Функция горячих клавиш с интерактивной подсказкой в интерфейсе доски ▪ Режим презентации для просмотра фреймов ▪ Панель с выбором эмодзи и добавлением на доску ▪ API для интеграции: Возможность интегрировать сервисонлайн-досок с другими программами через API ▪ Предпросмотр содержимого доски в списке досок

2. Управление доступами в рабочих пространствах

▪ Наличие роли администратора для управления пользователями,выдачи лицензий и настройки правил безопасности ▪ Наличие роли участника для создания и работы с досками команды ▪ Наличие роли гостя для доступа к конкретной доске, без доступа к другому содержимому рабочего пространства ▪ Возможность передать владение досками другому пользователю при удалении участника с пространства

3. Настройки безопасности

▪ Авторизация через SSO ▪ Настройка доступных способов авторизации для пользователей с доменом организации ▪ Ограничение доступных доменов для приглашения в рабочее пространство ▪ Журнал действий пользователей ▪ Отключение и перегенерация пригласительных ссылок

4. Организация досок

▪ Создание папок для группировки досок ▪ Поддержка вложенных папок ▪ Приватные папки ▪ Настройка доступов на уровне папки с наследованием ко всем вложенным папкам и доскам ▪ Перемещение досок между папками ▪ Избранные доски пользователя ▪ Недавно посещенные доски пользователя ▪ Просмотр и управление активными сессиями аккаунта

5. Поддержка устройств

▪ Десктоп-версия ▪ Приложение для планшетов ▪ Мобильная версия ▪ Поддержка touch-устройств: планшетов, телефонов,интерактивных досок

6. Наличие в реестре российского ПО

7. Модели дистрибуции

▪ Облачная версия (SaaS) ▪ On-premise

8. Техническая поддержка

▪ 24*7 ▪ Прием заявок по e-mail ▪ Тикет-система ▪ Колл-центр ▪ Телеграм-канал ▪ ЕстьSLA на ТП

▪ ЕстьSLA на ТП 15 баллов за каждый вариант 1. Рабочая область доски

▪ Безграничная ▪ Настраивание фона доски (цвета, сетки) ▪ Редактирование стиля/дизайна доски - цвет, разметка(клетка, точки, линии, чистый)

2. Действия с доской

▪ Присвоение / редактирование уникального имени доски ▪ Присвоение уникальной ссылки на доску ▪ Дублировать доску ▪ Удалить доску ▪ Поиск доски по названию / части названия ▪ Поиск текста по доске ▪ Одновременное редактирование элементов доски разными пользователями ▪ Одновременное редактирование одного и того же текстового элемента разными пользователями ▪ Оффлайн режим: непрерывная работа с доской (без подзагрузки и блокировки содержимого) при отсутствии или нестабильном подключении к сети с последующей синхронизацией при подключении

3. Навигация/ масштаб доски

▪ Увеличение / уменьшение масштаба доски ▪ Навигация по доске через мини-карту

4. История / версионность доски

▪ Автосохранение ▪ Отменить/повторить свое предыдущее действие на доске ▪ История происходящего на доске (правки разных пользователей) ▪ Возможность просматривать прошлые версии доски ▪ Возможность перехода к прошлым версиям доски ▪ Сохранение локальной резервной копии доски

5. Экспорт / Импорт

▪ Экспорт в SVG формате ▪ Экспорт данных как изображение в форматах jpg/png ▪ Экспорт данных в PDF с сохранением поиска по тексту ▪ Импорт досок из Miro с переносом всех объектов

6. Управление доступами к доске

▪ Предоставление полных прав на доску (приглашение и управление пользователями ▪ Предоставление прав на редактирование доски ▪ Предоставление прав на комментирование доски ▪ Предоставление прав на просмотр доски

7. Текст

▪ Редактирование размера шрифта ▪ Форматирование текста:Жирный/Курсив/Подчеркнутый/Зачеркнутый ▪ Предустановленные различные шрифты ▪ Редактирование цвета ▪ Выравнивание текста ▪ Выделение части текста фоновым цветом ▪ Добавление нумерованных и маркированных списков в текст ▪ Вставка кликабельной ссылки ▪ Поддержка markdown разметки

8. Фигуры

▪ Наличие 8 типов фигур (минимум) ▪ Вписывание текста в фигуры ▪ Автоматическое расширение фигуры при печати ▪ Редактирование цвета ▪ Редактирование размера ▪ Вставка текста внутри формы ▪ Выравнивание текста внутри формы (централизация, слева,справа, сверху, снизу и тд)

9. Библиотеки фигур

▪ Базовые компоненты диаграмм ▪ BPMN ▪ UML

10. Стрелки и связи

▪ Фиксация связей между объектами ▪ Редактирование наконечников стрелок ▪ Редактирование размера/толщины ▪ Редактирование типа стрелки/линии: прямая, изогнутая,плавная, пунктир ▪ Редактирование цвета ▪ Автострелки из всех типов фигур ▪ Добавление текста к стрелке/линии ▪ Добавление промежуточных точек для стрелочек и линий

11. Инструменты рисования

▪ Карандаш (с выбором цвета, толщины) ▪ Маркер (с выбором цвета, толщины) ▪ Ластик ▪ Инструмент "Лассо" ▪ Добавление собственных цветов для рисования

12. Стикеры

▪ Прямоугольные стикеры ▪ Выбор цвета стикера ▪ Реакции на стикерах ▪ Теги на стикерах ▪ Адаптация размера текста под размер стикера ▪ Библиотека с различными стикерпаками для добавления на доску

13. Фрейм/область

▪ Создание / копирование / удаление фрейма ▪ Изменение обводки фрейма ▪ Изменение фона фрейма ▪ Присвоение / редактирование названия фрейма ▪ Скрытие содержимого фрейма ▪ Экспорт фреймов в постраничную PDF презентацию ▪ Форматы фреймов с фиксированным соотношением сторон ▪ Копирование уникальной ссылки на фрейм

14. Комментарии

▪ Добавление комментария ▪ Перемещение комментариев вслед за объектом, к которому они прикреплены ▪ "Тегирование" комментариев - @имя пользователя из команды

15. Прочие возможности

▪ Эмодзи для отметок на доске и голосования ▪ Таблицы с возможностью объединять ячейки, перетаскивать колонки и столбцы ▪ Объект с подсветкой программного кода ▪ Карточки задач с поддержкой автора, статуса и тегов ▪ Интерактивная канбан-доска для группировки карточек задач по столбцам ▪ Интеллектуальные карты: создание и использование интеллекткарт для структурирования идей

16. Работа с объектами

▪ Выделение нескольких объектов курсором (выделением областина доски), выделение нескольких объектов в разных областях для объединения ▪ Копирование/вставка объектов ▪ Блокировка объекта/фрейма от действий других пользователей ▪ Поддержка вложенных фреймов и групп ▪ Группировка / разгруппировка объектов ▪ Выравнивание объектов (наличие направляющих линий ▪ Ссылки на объекты доски ▪ Управление слоями (на передний/ задний план)

17. Работа с файлами и внешними источниками

▪ Вставка изображений на доску ▪ Редактирование изображений (обрезка, настройка границы и радиуса скругления) ▪ Встраивание векторной графики (SVG) на доску ▪ Загрузка PDF на доску с возможностью просматривать страницы ▪ Просмотр .docx и .pptx файлов ▪ Воспроизведение GIF-анимаций на доске ▪ Встраивание внешних сервисов на доску через iframe ▪ Встраивание доски через iframe во внешние сервисы ▪ Добавление видео из rutube и других российских видеосервисов ▪ Загрузка произвольных файлов с возможностью дальнейшего скачивания с доски ▪ Возможность вставить содержимое таблицы из экселя на доску в виде таблицы или набора стикеров

18. Работа с медиа-файлами

▪ Проигрывание загруженных аудиофайлов на доске ▪ Проигрывание загруженных видеофайлов на доске ▪ Аудиозапись в звуковой файл на доске ▪ Постановка аудиозаписи на паузу в процессе записи ▪ Выбор системного микрофона для аудиозаписи

19. Фасилитация встреч

▪ Список активных (подключившихся) пользователей на доске ▪ Предоставление доступа незарегистрированным пользователям к доске ▪ Таймер ▪ Голосование (установка времени голосования, выбор объектов и области голосования, сохранение результатов ▪ Перемещение экрана других пользователей и синхронизация видимой области ▪ Следовать за навигацией другого пользователя ▪ Настройка прав копирования, блокирования и запуска таймера/голосования на доске ▪ Скрытие курсоров других пользователей

20. Шаблоны

▪ Стандартные шаблоны ▪ Создание / сохранение собственных шаблонов ▪ Использование командных (созданных ранее) шаблонов

21. Производительность

▪ Работа в 60 FPS (кадров в секунду) при 10,000 видимых объектах на доске ▪ Поддержка100 одновременных редакторов на одной доске ▪ Поддержка100 одновременных редакторов на одной доске 10 баллов за каждый вариант Поддержка браузеров

▪ Google Chrome версии 99 и выше ▪ Yandex Browser версии 19 и выше ▪ Mozilla Firefox версии 101 и выше ▪ Apple Safari версии 16 и выше ▪ MicrosoftEdge версии 121 и выше

▪ MicrosoftEdge версии 121 и выше 5 баллов за каждый вариант

