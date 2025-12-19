Разделы

Колесниченко Станислав


СОБЫТИЯ


19.12.2025 Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет 1
21.06.2024 Sk Capital привлек за пять лет свыше трех млрд рублей в стартапы ранних стадий в рамках крупнейших питч-сессий Pitch&Go 1
20.03.2024 Sk Capital и «Кибердом» повышают инвестиционную привлекательность российского рынка кибербезопасности 1
26.10.2021 HR-tech стартап inapp привлек $450 тысяч инвестиций от клуба бизнес-ангелов Skolkovo Ventures 1
24.05.2021 Skolkovo Ventures запускает клуб бизнес-ангелов для инвесторов 1
18.12.2020 Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Колесниченко Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Dioram - Диорам 3 2
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 1
Telegram Group 2585 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 261 1
BarterGo - Го Бартер 1 1
HemoTech AI - Гемотэк 1 1
sBoard - Эсборд 7 1
TRINET - Тринет 13 1
Varwin 10 1
Solvt AI - Солвт 1 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 14 1
Google LLC 12276 1
Meta Platforms - Facebook 4535 1
Microsoft Corporation 25253 1
Amazon Inc - Amazon.com 3141 1
EmplyFlow - Эмплифлоу 1 1
NeuroSMM 1 1
Винторог 3 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 47 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1026 4
Кибердом 28 1
Аудит кортель 1 1
Uber 338 1
Tesla Motors 428 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 630 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 439 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4838 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5938 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 304 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1845 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3102 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1141 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4917 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5677 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1484 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 88 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 1
SLAM - Simultaneous Localization and Mapping - Система одновременной локализации и построения карты - Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения 25 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3709 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 102 1
Мещеряков Василий 2 1
Абелян Ваган 1 1
Коломоец Иван 3 1
Щербаков Олег 12 1
Батыров Ренат 10 1
Довжиков Алексей 7 1
Гончарова Екатерина 4 1
Александров Василий 2 1
Шадюк Александра 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Сантехника - Plumbing - Санитарная техника - Sanitary equipment 63 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
