Получите все материалы CNews по ключевому слову
SLAM Simultaneous Localization and Mapping Система одновременной локализации и построения карты Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения


Одновременная локализация и построение карты – метод, используемый в мобильных автономных средствах для построения карты в неизвестном пространстве или для обновления карты в заранее известном пространстве с одновременным контролем текущего местоположения и пройденного пути

02.02.2026 Дрон-спасатель без GPS: разработка МАИ откроет новые возможности для поисковых операций 2
29.10.2025 Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом» 2
27.10.2025 Исследователи из T-Bank AI Research, ИТМО и центра робототехники «Сбера» разработали метод точной визуальной локализации по одному изображению 1
17.10.2025 Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж 1
19.01.2023 Разработчик российской SLAM-технологии «Диорам» интегрирует систему Dioram Visual Navigation с проектом «Цифрового двойника» дорог Москвы от Digital Roads 2
28.06.2022 В России вышел робот-пылесос Tesvor S6 Turbo 1
03.03.2022 Компания 360 Smart Life запускает новую модель робота-пылесоса 360 S8. Глубокая очистка дома за пару кликов 1
15.03.2021 Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR 1
18.12.2020 Российский разработчик SLAM-технологий привлек 35 млн рублей «ангельских» инвестиций 4
30.03.2020 Huawei поддержит исследования аспирантов МФТИ в области искусственного интеллекта 1
11.07.2019 Гений уборки - пылесос LG CordZero R9 1
03.08.2018 В России начались официальные продажи флагмана и самого дешевого Xiaomi. Цены 1
17.05.2017 Nokia 3310 появилась в России, Nokia 3, 5, 6 - скоро 1
30.11.2015 ОПК разрабатывает технологии искусственного интеллекта для робототехники третьего поколения 1
27.09.2013 Классический телефон Nokia 515 поступил в продажу в России 1
16.09.2013 Nokia представила новый бюджетный телефон с поддержкой двух SIM-карт 1
22.02.2013 Creative представляет новую модель T6 Series II Signature 1
26.11.2012 Nokia представила новые телефоны Nokia Asha 205 и Nokia 206 с поддержкой сервиса Slam 1
16.11.2011 Колонки Creative: музыка которая с тобой 1
26.08.2009 SLAM ER уже могут достигать убегающие от них цели 1
23.06.2008 Вирус кори: новые данные о механизме действия 1
06.04.2007 Летающие роботы никак не научатся картографировать местность 1
20.01.2003 Итоги Consumer Electronics Show'2003 1
20.09.2002 Крылатая ракета Boeing сама находит и уничтожает цели 1
20.09.2002 Крылатая ракета Boeing сама находит и уничтожает цели 1
12.11.2001 Creative представила новые продукты 1

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 4
Meta Platforms - Facebook 4547 3
Creative Technology 271 2
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 14 2
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 33 2
Dioram - Диорам 3 2
Varwin 10 2
TRINET - Тринет 13 2
Samsung Electronics 10688 2
X Corp - Twitter 2913 2
Yandex - Яндекс 8563 2
Microsoft Corporation 25318 2
Xiaomi 2018 2
Intel Corporation 12570 2
Google LLC 12323 2
VAIO 475 1
CoinKeeper - Dizrapp - Дизрапп 5 1
Xiaomi - Viomi Technology 12 1
Casio 335 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Novafora - Transmeta 194 1
Evolution Robotics 4 1
Daewoo Electronics 43 1
Hobot Technology 13 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 89 1
360 Smart Life Group 5 1
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 23 1
Dell EMC 5104 1
Amazon Inc - Amazon.com 3156 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3315 1
Huawei 4274 1
Apple Inc 12717 1
LG Electronics 3684 1
Dell Technologies - Dell Computer 2161 1
AMD - Advanced Micro Devices 4488 1
Konica Minolta 416 1
Sony 6640 1
HMD Global - Nokia 136 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Olympus 471 1
Boeing 1020 3
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 49 2
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8283 1
Tesla Motors 432 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1677 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 1
Uber 340 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3275 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6925 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7702 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25688 8
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 7
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 712 7
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 307 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10356 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 5
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 278 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3944 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18569 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73675 4
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4150 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26101 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 3
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2453 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13042 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14994 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5970 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 3
SIM-card - Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 84 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1100 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 3
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner - серия роботов-пылесосов 19 2
Xiaomi Mi Home 85 2
Creative Inspire 16 2
Google Android 14802 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1632 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 439 2
Qualcomm aptX Adaptive audio - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 97 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 2
Microsoft Windows XP 2423 2
Nvidia Jetson TX - платформа искусственного интеллекта 11 1
Nokia Xpress-On 19 1
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 8 1
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 1
Sony DCR-DVD видеокамера 6 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 337 1
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 163 1
Nokia Asha 44 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 1
AMD Mobility Radeon 232 1
NASA Stardust 51 1
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 1
ViewSonic PVP - Portable Video Player 4 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 151 1
LG CordZero 5 1
Boeing SLAM ER - Standoff Land Attack Missile Expanded Response 2 1
Casio Exilim 108 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 92 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 110 1
YOLO - You Only Look Once - архитектура нейронных сетей детекции объектов на изображении 18 1
Honor Choice Robot Cleaner 5 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Olympus MJU 22 1
Мещеряков Василий 2 2
Довжиков Алексей 7 2
Щербаков Олег 12 2
Rui Lu - Жуй Люй 2 1
Колесниченко Станислав 7 1
ONeil Jim - ОНейл Джим 1 1
Shapiro Gary - Шапиро Гэри 6 1
Gornik Kathrin - Горник Кэтрин 1 1
Бритва Борис 1 1
Рахимов Руслан 1 1
Носков Константин 239 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 1
Калинин Александр 178 1
Люй Жуй 5 1
Малеев Алексей 17 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Allen Paul - Аллен Пол 121 1
Бородин Андрей 40 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 142 1
Россия - РФ - Российская федерация 158076 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53554 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46035 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 177 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18338 2
США - Калифорния 4778 2
США - Миннесота 196 1
США - Рочестер 18 1
Европа 24672 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Япония 13564 1
Индия - Bharat 5725 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Канада 4994 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 832 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 59 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 193 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 4
Зоология - наука о животных 2792 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
Английский язык 6885 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5412 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5910 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1300 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 690 1
Спорт - Шахматы - Chess 255 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Металлы - Серебро - Silver 795 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 1
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 514 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3742 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 1
Flight Global 79 1
ZDnet 662 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Чудо техники 60 1
In-Stat/MDR 70 1
Forrester Research 828 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 529 2
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 30 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1113 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 292 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
