Получите все материалы CNews по ключевому слову
SLAM Simultaneous Localization and Mapping Система одновременной локализации и построения карты Метод одновременной навигации и построения карт на базе компьютерного зрения и машинного обучения
Одновременная локализация и построение карты – метод, используемый в мобильных автономных средствах для построения карты в неизвестном пространстве или для обновления карты в заранее известном пространстве с одновременным контролем текущего местоположения и пройденного пути
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
SLAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Flight Global 79 1
|ZDnet 662 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 1
|Чудо техники 60 1
|In-Stat/MDR 70 1
|Forrester Research 828 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1416393, в очереди разбора - 727164.
Создано именных указателей - 189950.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.