В России вышел робот-пылесос Tesvor S6 Turbo

Российский дистрибьютор, компания «Мобилиди», пополнила линейку роботов-пылесосов моделью Tesvor S6 Turbo. Новинка выделяется аккумулятором на 5200 мАч, двумя типами комплектных контейнеров, системами навигации LDS и SLAM, а также голосовым помощником.

Tesvor S6 Turbo обладает высокой автономностью: благодаря аккумулятору на 5200 мАч он способен производить уборку в течение 90-150 минут. Этого будет достаточно как для большой квартиры, так и для дома. Полный заряд устройство пополнит в течение 4-6 часов. Благодаря внушительной мощности всасывания в 4000 Па, на полу и коврах не останется даже шерсти домашних животных. При этом уровень шума составляет менее 58 дБ.

В комплекте к пылесосу идет два типа контейнера: один объединенный — с пылесборником на 270 мл и емкостью для воды на 180 мл, второй представляет собой отдельный пылесборник на 600 мл. Объединенный контейнер позволяет одновременно запустить влажную и сухую уборку, что существенно экономит время. С помощью двух боковых щеток и умной траектории движения пылесос аккуратными рядами очистит весь пол, включая края и углы.

Tesvor S6 Turbo

Устройство ориентируется в пространстве при помощи систем навигации LDS и SLAM и обладает функцией построения карты помещений. Также новинка оснащена лазерной технологией сканирования помещения с углом обзора 360 градусов, благодаря чему не остается «слепых» зон. Более того, возможно создать запретные зоны для уборки. Это будет полезно, если в доме есть детские зоны игр или места отдыха домашних животных. Имеется функция установки расписания для уборки выбранных помещений.

Также новинка имеет интеллектуальную защиту от падений и столкновений, поэтому наличие ступенек и посторонних предметов ей ничем не грозит. Кроме этого, робот-пылесос способен самостоятельно преодолевать пороги высотой до 2 см.

Пылесос имеет два типа управления: через приложения на смартфоне TESVOR или Tuya Smart, и через комплектный пульт ДУ. Интерфейс Tesvor S6 Turbo и голосовое сопровождение полностью на русском языке. Обновления устройство получает через OTA, что требует минимум действий со стороны пользователя.

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Tesvor S6 Turbo представлен в пластиковом корпусе белого цвета. Его размеры составляют 340x340x89 мм, а вес 3500 г. Новинка станет отличным помощником в большом доме — обеспечит чистоту пола и ковров, а также сэкономит время.

Tesvor S6 Turbo уже доступен на российском рынке по цене от 31 990 руб.

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Бренд Tesvor принадлежит производственному холдингу «Shenzhen Tian You Intelligence Co., Ltd», основанному в 2014 г. в городе Шэньчжэнь. Компания является одной из самых передовых компаний в области робототехники. Tesvor насчитывает 500+ сотрудников, восемь производственных линий, профессиональные отделы от сырья до логистики и имеет сильную команду по исследованиям и разработкам, в которую входят более 100 инженеров.