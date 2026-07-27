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Tuya Inc Tuya Smart

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.07.2026 Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM 1
21.07.2025 Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi 2
14.07.2025 Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM 1
14.12.2024 Самые необычные гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM 1
18.11.2024 Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM 1
08.10.2024 Новые умные гаджеты для домашних животных Planeta Laika — уже в продаже 1
23.04.2024 «Яндекс» построил свое решение для «умного дома» на китайской платформе, хотя у него есть собственная 2
11.12.2023 Решения для умного дома от MOES на российском рынке 1
14.06.2023 Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
25.10.2022 Умная охрана дома: лучшие системы безопасности с датчиками движения и сиреной 1
19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
21.07.2022 Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM 1
28.06.2022 В России вышел робот-пылесос Tesvor S6 Turbo 1
06.05.2022 «Сбер» строит собственную платформу умного дома. Без этого его гаджеты не работают и уже изъяты из магазинов 1
22.06.2021 В России вышел новый робот-пылесос Tesvor A1 1

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Tuya Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9180 8
Xiaomi 2219 6
Tuya Inc 18 6
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 434 4
Google LLC 12663 4
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 3
Aqara - Акара.Ру 38 3
Amazon Inc - Amazon.com 3269 2
Apple Inc 13124 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 2
Perenio IoT spol.s.r.o. 9 2
Geozon 15 2
Haier Group 229 2
Yeelight 17 2
Стелс НПП - Stels - Smart Telematic Systems 2 2
Ballu Industrial Group 50 2
Timberk 26 2
Samsung Electronics 11046 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 1
LG Electronics 3732 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 642 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 307 1
Philips 2099 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4940 1
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 239 1
Rubetek - Рубетек 35 1
Ланит - diHouse - Дихаус 264 1
Xiaomi - Viomi Technology 13 1
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 55 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Bose corp 46 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
MOES 1 1
Daichi - Даичи 15 1
Wiz 27 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1896 1
Planeta Laika - Планета Лайка 3 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 393 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2245 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12900 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13458 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9894 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26713 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8495 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7918 6
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3571 6
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1209 6
Умные платформы 1986 5
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 205 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3046 5
Таймер - Timer 444 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10662 4
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner - Робот-уборщик 313 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 872 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7431 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6468 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 3
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 767 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3656 3
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 123 3
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier - Мойка воздуха - Air washing 115 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13223 3
Оповещение и уведомление - Notification 5891 3
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - Масляный электрический радиатор - Конвекторный обогреватель - Инфракрасный конвектор 180 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10579 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8237 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34812 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4177 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2963 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13037 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24331 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5367 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2758 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1168 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7527 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1804 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 619 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 950 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 307 5
Xiaomi Mi Home 91 5
Apple Siri - Голосовой помощник 441 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 4
Gen Digital - Avast Smart Life 33 4
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple HomeKit 49 3
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 3
Polaris IQ Home 34 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 3
HiPER IoT - HiPER IoT Humidifier - HiPER IoT Body Composition Scale - HiPER IoT Heater Fan 12 3
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 104 3
Aqara Home - Aqara Panel Hub - Aqara Display Switch 10 3
Google Android 15223 2
Apple iOS 8566 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3545 2
Apple - App Store 3104 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 267 2
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 77 2
Сбер - SberPortal 32 2
Xiaomi Mi Smart Home 5 2
Geozon Home 2 2
Стелс НПП - Stels Livicom Livi Smart Home 3 2
Сбер - Sber SBDV IP-PTZ-камера 4 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7607 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3110 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1971 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1284 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 328 1
Google Android TV 379 1
Google Android Auto 51 1
Apple iPhone 6 4861 1
Apple WatchOS 89 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 123 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 30 1
Bosch Home Connect 10 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Яндекс.Заправки 40 1
Голуб Павел 7 1
Еременко Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 214 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 191 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11675 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4504 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6154 3
Зоология - наука о животных 2883 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4648 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 2
Английский язык 7026 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5595 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5490 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3156 2
Ботаника - Растения - Plantae 1165 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1512 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 667 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5742 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10306 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2127 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5563 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7009 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 829 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 1
Ergonomics - Эргономика 1751 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1706 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3856 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3996 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3026 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8930 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 728 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1851 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1262 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 238 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1482 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 104 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2006 1
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1746 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1327 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2381 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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