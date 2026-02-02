Daichi - Даичи

Компания «Даичи» —один из дистрибьюторов климатической техники в России. С 1997 года Даичи поставляет на российский рынок оборудования мировых производителей: бытовые, полупромышленные и центральные системы кондиционирования, системы вентиляции и отопительные приборы. Одна из разработок «Даичи» — IoT решения для комфортного климата: Wi-Fi-контроллеры для управления как бытовыми, так и полупромышленными и промышленными системами кондиционирования, мобильное и WEB-приложение Daichi Comfort.