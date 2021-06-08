МТС и «Даичи» запустили подписку на «облачные» кондиционеры

МТС совместно с российским дистрибьютором климатического оборудования «Даичи» представили новый продукт – подписку на «облачные» кондиционеры.

Пользователь может выбрать один из четырех вариантов подписки МТС&Daichi, в зависимости от модели кондиционера и площади помещения – от 20 до 50 м2. Подписка включает в себя кондиционер с системой умного управления, доставку, гарантию и техническую поддержку, бесплатный трафик на приложение Daichi Comfort.

«МТС продолжает развивать стратегическое направление партнерских услуг по подписке, которые вместе с собственными сервисами формируют экосистему цифровых продуктов МТС. C «Даичи» мы запустили уникальный продукт, объединивший в себе качественное оборудование, простоту управления и максимально комфортную модель оплаты. Предложение в равной степени оценят как пользователи, которые активно интересуются технологичными решениями smart home, так и те, кто просто хочет быстро получить удобное решение для кондиционирования помещения. По итогам работы в двух пилотных регионах мы примем решение о масштабировании проекта», — сказала вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

«Облачный» кондиционер — принципиально новый, революционный продукт, предлагаемый российскому рынку. С одной стороны, он открывает расширенные возможности по предоставлению клиентам услуг онлайн-диагностики и технической поддержки, а с другой предлагает современные персонализированные возможности управления оборудованием. В дополнение к этим особенностям «облачный» кондиционер убирает ценовые барьеры и делает системы кондиционирования более доступными для российских граждан. Мы горды тем, что «облачный» кондиционер выводится на рынок в партнерстве с МТС, ведущей компанией по предоставлению цифровых инновационных сервисов, и надеемся, что вскоре каждый клиент МТС сможет почувствовать новый уровень комфорта у себя дома», — отметил президент компании «Даичи» Александр Злобинский.

Кондиционеры подключены к облачной системе Daichi, которая обеспечивает онлайн-мониторинг работы устройства. Пользователь и члены семьи могут управлять кондиционером со смартфона с помощью мобильного приложения Daichi Comfort и настроить различные автоматические сценарии, например, включение оборудования при приближении пользователя к дому. Кроме того, кондиционер работает с популярными голосовыми помощниками.

На первом этапе предложение станет доступно в Москве и Ростове-на-Дону, минимальная стоимость подписки начинается от 4999 руб. и 5999 руб. в год соответственно, срок действия – семь лет. Оформить подписку можно в разделе «Акции» мобильном приложении «МТС Cashback».