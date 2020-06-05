Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft куренции с иностранными. Как пишет портал SoftPedia, платформа, получившая предварительное название Gaia-X, нацелена на снижение зависимости европейцев от американских облаков. Впервые о планах

Check Point представила унифицированную операционную систему безопасности GAiA es объявила о выходе Check Point R75.40 — нового решения для архитектуры программных блейдов (SoftwareBladeArchitecture). В R75.40 входит унифицированная операционная система безопасности Check Point GAiA, совместимая со всем аппаратным обеспечением Check Point, открытыми серверами и виртуальными средами. В ней объединены преимущества прежних операционных систем Check Point — IPSO для устро

Компания e2v поставила сенсоры для астрометрического спутника Gaia Компания e2v объявила о поставке свыше 150 растровых ПЗС-приёмников CCD91-72 для астрометрического спутника Gaia Европейского космического агентства ESA. Спутник Gaia предназначен для высокоточного измерения дальностей до возможно большего числа объектов единственно возможным "прямым" способом

GAIA: первая «перепись населения» в масштабах Галактики Проектом GAIA (от греческого «Гея» — Мать-Земля) предполагается вывести в космос в декабре 2011 года астрометрический телескоп, целью которого станет получение точной информации о положениях, танге