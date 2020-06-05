GAiA-X европейская облачная система
|05.06.2020
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Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft
куренции с иностранными. Как пишет портал SoftPedia, платформа, получившая предварительное название Gaia-X, нацелена на снижение зависимости европейцев от американских облаков. Впервые о планах
|20.04.2012
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Check Point представила унифицированную операционную систему безопасности GAiA
es объявила о выходе Check Point R75.40 — нового решения для архитектуры программных блейдов (SoftwareBladeArchitecture). В R75.40 входит унифицированная операционная система безопасности Check Point GAiA, совместимая со всем аппаратным обеспечением Check Point, открытыми серверами и виртуальными средами. В ней объединены преимущества прежних операционных систем Check Point — IPSO для устро
|26.07.2010
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Компания e2v поставила сенсоры для астрометрического спутника Gaia
Компания e2v объявила о поставке свыше 150 растровых ПЗС-приёмников CCD91-72 для астрометрического спутника Gaia Европейского космического агентства ESA. Спутник Gaia предназначен для высокоточного измерения дальностей до возможно большего числа объектов единственно возможным "прямым" способом
|30.06.2005
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GAIA: первая «перепись населения» в масштабах Галактики
Проектом GAIA (от греческого «Гея» — Мать-Земля) предполагается вывести в космос в декабре 2011 года астрометрический телескоп, целью которого станет получение точной информации о положениях, танге
|30.06.2005
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GAIA: первая «перепись населения» в масштабах Галактики
Проектом GAIA (от греческого «Гея» — Мать-Земля) предполагается вывести в космос в декабре 2011 года астрометрический телескоп, целью которого станет получение точной информации о положениях, танге
GAiA-X и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
|Gartner - Гартнер 3560 1
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