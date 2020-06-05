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GAiA-X европейская облачная система



05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft

куренции с иностранными. Как пишет портал SoftPedia, платформа, получившая предварительное название Gaia-X, нацелена на снижение зависимости европейцев от американских облаков. Впервые о планах
20.04.2012 Check Point представила унифицированную операционную систему безопасности GAiA

es объявила о выходе Check Point R75.40 — нового решения для архитектуры программных блейдов (SoftwareBladeArchitecture). В R75.40 входит унифицированная операционная система безопасности Check Point GAiA, совместимая со всем аппаратным обеспечением Check Point, открытыми серверами и виртуальными средами. В ней объединены преимущества прежних операционных систем Check Point — IPSO для устро
26.07.2010 Компания e2v поставила сенсоры для астрометрического спутника Gaia

Компания e2v объявила о поставке свыше 150 растровых ПЗС-приёмников CCD91-72 для астрометрического спутника Gaia Европейского космического агентства ESA. Спутник Gaia предназначен для высокоточного измерения дальностей до возможно большего числа объектов единственно возможным "прямым" способом
30.06.2005 GAIA: первая «перепись населения» в масштабах Галактики

Проектом GAIA (от греческого «Гея» — Мать-Земля) предполагается вывести в космос в декабре 2011 года астрометрический телескоп, целью которого станет получение точной информации о положениях, танге
30.06.2005 GAIA: первая «перепись населения» в масштабах Галактики

Проектом GAIA (от греческого «Гея» — Мать-Земля) предполагается вывести в космос в декабре 2011 года астрометрический телескоп, целью которого станет получение точной информации о положениях, танге

Публикаций - 51, упоминаний - 55

GAiA-X и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1469 12
Google LLC 11818 9
Microsoft Corporation 24661 5
Check Point Software Technologies 761 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 4
Орбита 292 4
Amazon Inc - Amazon.com 3009 3
Alibaba Group 423 3
Deutsche Telekom 911 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
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Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Google - Keyhole 34 2
Siemens AG - Siemens Group 2593 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 2
Базальт СПО - BaseALT 662 2
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 2
Kometa - Комета 156 2
Yandex - Яндекс 7405 1
Huawei 3946 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
IBM - International Business Machines Corp 9446 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 342 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
Dassault Systemes 221 1
Cisco Systems 5120 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1201 1
ESET - ESET Software 1134 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 1
HP Inc. 5691 1
Adobe Systems 1550 1
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Palo Alto Networks 146 1
Спектр РС - Spectr RS 8 1
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 20 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
H2O 19 1
Темпесто - Tempesto 17 1
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Гранит 53 2
BMW Group 448 1
ЕКА Топливная компания 141 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 19 1
Suez 8 1
Arianespace 85 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
EPIC Telecom Invest 202 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 670 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
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МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 3
Google Cloud Services 220 3
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Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 346 2
Google Gmail 947 2
InterSystems Cache 134 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 16 2
Microsoft Virtual Earth 45 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 64 2
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 61 2
Microsoft Windows 15716 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 665 2
Check Point GAiA 3 2
Delta Electronics GAIA - серия ИБП 4 2
ESA BepiColombo 12 2
ANU SkyMapper телескоп - SkyMapper Southern Survey 2 2
NASA Landsat 81 2
Python - высокоуровневый язык программирования 945 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 1
Apache Hadoop 430 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 164 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 142 1
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
VK - Mail.Ru Icebox 31 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
Yandex Translate 6 1
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB 17 1
Linux OS 10005 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 104 1
Altmaier Peter - Альтмайер Петер 3 2
Андронов Алексей 28 2
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Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 6 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 21 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Shwed Gil - Швед Гил 44 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
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Забровская Алла 9 1
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Корсаков Сергей 2 1
Гаврилов Леонид 6 1
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Европа 21799 22
Солнечная система - Solar system 2524 14
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Россия - РФ - Российская федерация 145106 8
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 5
Дания - Королевство 1298 4
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Греция - Греческая Республика 980 4
Нидерланды 3526 3
США - Калифорния 4631 3
Кипр - Республика 555 2
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Австралия - Новый Южный Уэльс 39 2
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Бразилия - Федеративная Республика 2370 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 1
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Bloomberg 1295 1
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