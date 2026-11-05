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Все категории 203893
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Савельев Андрей

СОБЫТИЯ


05.11.2026 Центр «Воин» получит более 30 наземных дронов от «Группы Компаний Аванти» для обучения молодежи 1
11.07.2022 Эксперты Национального киберполигона помогли повысить защищенность отечественной SCADA-системы для энергетики «Скада-Нева» 1
10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров 1
23.03.2018 Власти ополчились на регулятора зон .RU и .РФ 1
05.03.2018 Как в России зарабатывают на доменах: В зоне .РФ совершены многомиллионные продажи 1
05.10.2017 Обход правил: В Рунете нашли интересный способ перехвата доменов 1
08.09.2017 Qiwi потратила на домен в Рунете десятки тысяч евро 1
30.11.2015 ИБП Delta Electronics внедрены на стадионе «Зенит Арена» 1
26.09.2013 Delta Electronics оснастила школу Санкт-Петербурга системой защиты электропитания 1
24.09.2013 Delta Electronics обеспечила безопасность питерских школьников 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Савельев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Salenames 12 3
Спектр РС - Spectr RS 11 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 523 3
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 141 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет - ЦС ТЦИ - Центр сертификации Технического центра Интернет 77 2
Datahost 1 1
Ростелеком 11099 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1855 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1271 1
Oracle Corporation 7127 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 393 1
Samsung - Harman - JBL 246 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Онлайн патент - Online Patent 24 1
Алютех - Alutech - АлюминТехно 4 2
NanduQ - Qiwi 1014 2
Совкомбанк Совесть 279 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 29 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Энергосоюз НПФ 1 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 291 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 234 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 284 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 1
Судебная власть - Judicial power 2540 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14147 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5922 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1186 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2357 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 883 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5971 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1636 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4759 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16952 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6951 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5594 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 475 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3249 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12453 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1772 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14951 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1294 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1474 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 582 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10116 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13416 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36412 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3921 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1677 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37113 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13892 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34216 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 533 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7858 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 89 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
GAiA-X - европейская облачная система 54 1
Энергосоюз НПФ - Скада-Нева 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5950 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 190 1
Гледенов Роберт 11 2
Ряженов-Симс Олег 7 1
Круковер Илья 2 1
Сладков Сергей 2 1
Калиничева Екатерина 2 1
Иванова Маргарита 7 1
Кондратьев Константин 8 1
Малинкин Дмитрий 4 1
Сучков Владислав 2 1
Сладкова Сара-Джейн 1 1
Поярков Илья 2 1
Ростова Наталья 1 1
Воробьев Андрей 202 1
Карпов Илья 32 1
Степанов Алексей 12 1
Кузьмичев Андрей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 169597 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19891 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 92 1
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
Россия - Павловск 37 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55228 1
Казахстан - Республика 6160 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8732 1
Германия - Федеративная Республика 13327 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1501 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1690 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 640 1
Белиз 72 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3837 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8359 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34542 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18525 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3347 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5747 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 6009 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6931 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2143 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1829 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3158 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 230 1
Спорт - Футбол - Football - Soccer 782 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 482 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10635 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27833 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 519 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 495 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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