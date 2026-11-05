Индексная книга (каталог) CNews*
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Савельев Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 10, упоминаний - 10
Савельев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 1
|Гледенов Роберт 11 2
|Ряженов-Симс Олег 7 1
|Круковер Илья 2 1
|Сладков Сергей 2 1
|Калиничева Екатерина 2 1
|Иванова Маргарита 7 1
|Кондратьев Константин 8 1
|Малинкин Дмитрий 4 1
|Сучков Владислав 2 1
|Сладкова Сара-Джейн 1 1
|Поярков Илья 2 1
|Ростова Наталья 1 1
|Воробьев Андрей 202 1
|Карпов Илья 32 1
|Степанов Алексей 12 1
|Кузьмичев Андрей 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484081, в очереди разбора - 722718.
Создано именных указателей - 203893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.