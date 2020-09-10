Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сладков Сергей

СОБЫТИЯ


10.09.2020 Компания Harman отсудила домен JBL.ru у киберсквоттеров 4

Публикаций - 2, упоминаний - 5

Сладков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 2
Samsung - Harman - JBL 243 1
Apple Inc 13156 1
Sony 6739 1
Logitech 437 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Salenames 12 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Samsung Electronics 11065 1
Datahost 1 1
Семенов и Певзнер - Semenov & Pevzner Law Firm 6 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
Наушники - Headphones 4479 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 1
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 147 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 1
Apple AirPlay 133 1
Савельев Андрей 9 1
Калиничева Екатерина 2 1
Сладкова Сара-Джейн 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Белиз 72 1
Москва - САО - Хорошёвский район 36 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще