Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft

Франция и Германия намерены создать европейскую облачную платформу для снижения зависимости Европы от облачных сервисов США и КНР. Пробный запуск системы, получившей название Gaia-X, назначен на 2021 г., и работать над ней будут преимущественно европейские корпорации.

Облачное импортозамещение по-европейски

Министры экономики Франции Брюно Ле Мер (Bruno Le Maire) и Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier) рассказали о проекте по разработке и созданию европейской облачной платформы для конкуренции с иностранными. Как пишет портал SoftPedia, платформа, получившая предварительное название Gaia-X, нацелена на снижение зависимости европейцев от американских облаков.

Впервые о планах по созданию такого рода системы, по данным The Wall Street Journal, стало известно в 2019 г., однако на тот момент в этом вопросе не было никакой конкретики. Теперь же у Gaia-X появится разработчик в виде созданной специально для этих целей некоммерческой организации, в состав которой войдут сугубо европейские компании.

Министры экономики Германии Петер Альтмайер (слева) и Франции Брюно Ле Мер

Участников организации, название которой пока не раскрывается, но их будет, по меньшей мере, больше 100. В их числе окажутся такие компании и операторы связи, как Bosch, Siemens, Dassault Systemes, SAP, и Orange вместе в Deutsche Telekom. Пока заявлены только немецкие и французские компании, но не исключено, что к ним в будущем присоединятся предприятия из других европейских государств.

Сроки запуска

Запуск платформы Gaia-X, пишет Reuters, предварительно запланирован на 2021 г., но первое время, возможно, она будет функционировать в качестве прототипа. По словам Брюно Ле Мера, в период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, многие европейские компании перешли на удаленную работу, что и требует ускоренного создания безопасной облачной платформы, функционирующей с соблюдением европейских законов. «Мы не Китай и не США, мы европейские страны со своими уникальными ценностями экономическими интересами, которые мы хотим защитить», – сказал министр экономики Франции.

Международный след

Платформой, разработанной сугубо европейскими компаниями, Gaia-X, с высокой степенью вероятности, не будет. Французский и немецкий министры допустили вероятность подключения к работе над ней иностранных компаний.

Общие принципы работы Gaia-X

По словам Петера Альтмайера, чтобы вложить свою лепту в создание развитие Gaia-X, зарубежным предприятиям придется соблюсти ряд условий. Под ними он подразумевал «европейские правила и стандарты», в том числе и в вопросах передачи и совместимости данных.

Независимость от США и КНР

Приглашая другие страны присоединиться к проекту, Альтмайер заявил, что Gaia-X – это инструмент восстановления технологического суверенитета Европы. Под этим, пишет SoftPedia, могло подразумеваться засилье американских и китайских проектов среди крупнейших облачных сервисов.

По итогам I квартала 2020 г., по данным Statista.com, мировым лидером среди облачных платформ была AWS – Amazon Web Services. Она удерживает 32% глобального рынка

На втором месте находится компания Microsoft со своими облачными решениями Azure и 18-процетной долей, а на третьем – Google (8%). Выручка AWS за весь 2019 г. превысила $35 млрд.

SoftPedia приводит немного другую статистику. по ее данным, лидерство в сфере Infrastructure as a Service (IaaS) тоже удерживают американские компании. Amazon занимает 47,8%, Microsoft – 15,5%, Google – 4%, IBM – 1,8%. Доля китайского холдинга Alibaba в этой области составляет 7,7%.

Россию не упомянули

В своем заявлении европейские министры говорили лишь о китайских и американских облаках. Российские сервисы они не упоминали.

Между тем, в России существуют отечественные облака. К примеру, в начале сентября 2018 г. «Яндекс» запустил платформу «Яндекс.облако», которая стала доступна для всех пользователей в России 7 декабря 2018 г. Она представляет собой масштабируемую виртуальную ИТ-инфраструктуру, которой можно управлять с помощью графического интерфейса, командной строки, а также используя инструменты разработки под языки программирования Python и Go.

«Облако» включает в себя сервис управления популярными базами данных PostgreSQL, ClickHouse и MongoDB (Yandex Managed Databases), автоматизирующий трудоемкие задачи администрирования жизненно важных систем, услуги «Яндекса» на основе технологий машинного интеллекта: комплекс распознавания и синтеза речи (Yandex Speechkit), а также сервис машинного перевода (Yandex Translate).

Своя IaaS-платформа существует и у Mail.ru Group. Проект под названием Mail.Ru Cloud Solutions начал работу в конце января 2018 г. Эта платформа объединила все облачные сервисы типа «бизнес-для-бизнеса», запущенные ранее Mail.Ru: виртуальные машины Infra, Hotbox и Icebox, а также СУБД Tarantool.

В число функций MCS помимо Infra, Hotbox и Icebox входит хранилище резервных копий Glacier. Для высоконагруженных сайтов и приложений предусмотрены контейнеры Kubernetes, есть также масштабируемый облачный сервис для обработки больших данных на базе Apache Hadoop и Apache Spark. Кроме того, на платформе работает облачный сервис для вычислений на GPU на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla V100, а также сервис для быстрой разработки приложений на основе машинного обучения, в который входят готовые решения вроде компьютерного зрения Vision и аудиоаналитика Sounds.