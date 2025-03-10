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H2O
H2O и организации, системы, технологии, персоны:
|Davies Paul - Дэвис Пол 6 2
|Колбин Евгений 67 1
|Ефименко Михаил 2 1
|Левкевич Михаил 60 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Наумов Сергей 27 1
|Корсаков Сергей 2 1
|Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 1
|Черный Владимир 6 1
|Palmer Mark - Палмер Марк 2 1
|Future - Space.com 198 2
|Physical Review Letters 113 2
|Phys.org 972 1
|IBM Research 108 1
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