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Индексная книга (каталог) CNews*
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H2O


10.03.2025 В опенсорсных фреймворках машинного обучения найдены многочисленные уязвимости 1
21.09.2024 Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой 1
10.01.2023 Самые интересные космические открытия 2022 года 1
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 1
31.05.2021 Федор Прохоров -

После окончания пандемии облака будут востребованы еще больше, чем до нее

 1
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 1
02.07.2019 ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными 1
20.03.2017 IBM запускает машинное обучение в частном облаке 1
17.06.2016 IBM выпустила облачную среду для разработки сложных аналитических решений 1
05.12.2014 Toshiba разработала искусственный фотосинтез для получения топлива 1
11.03.2013 Российские ученые обнаружили в атмосфере неуловимый димер воды 1
10.04.2012 Нейтринная связь: как это работает и что обещает 1
15.11.2011 «Телигент» расширил возможности сервиса Н2O на сети Кавказского филиала «МегаФона» 1
07.10.2011 136 градусов. Когда вода становится стеклом 1
04.08.2011 «Телигент» реализовал новые возможности сервиса для управления телеком-услугами на сети Кавказского филиала «МегаФона» 1
28.08.2008 Различия между тяжелой и легкой водой выявлены на квантовом уровне 1
11.10.2007 Ученые создали новую гигантскую молекулу 1
13.07.2007 Происхождение колец Сатурна: новая теория 1
30.08.2002 Признак жизни - что это? 1
30.08.2002 Признак жизни - что это? 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

H2O и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 2
IBM - International Business Machines Corp 9451 2
МегаФон 9009 2
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 2
Teligent - Телигент 20 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 501 1
Cisco Systems - Splunk 68 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 72 1
Sharp Corporation 1041 1
Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Sy 333 1
Toshiba Corporation 2931 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
Pioneer Corporation 423 1
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 18 1
AMD - Advanced Micro Devices 4258 1
Intel Corporation 12234 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7408 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
ЕКА Топливная компания 143 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 1
Резонанс НПП 372 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 317 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5495 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21377 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5125 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9811 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12763 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31088 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13915 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 632 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67095 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15870 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5819 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24358 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20934 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20807 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6317 3
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 438 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9470 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8529 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5363 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1632 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11155 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7498 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5386 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1135 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30003 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51294 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13359 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10344 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6999 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 683 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3788 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7176 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2597 2
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 27 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 154 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 288 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2800 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1091 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1784 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 50 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 576 2
Python - высокоуровневый язык программирования 955 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 2
Apache Spark - Apache Spark Streaming 82 2
Google TensorFlow 89 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 8 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 11 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Oracle Java - язык программирования 3100 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 139 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 38 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 30 1
IBM Machine Learning 1 1
EPFL - Scala - Язык программирования 143 1
IBM Mainframe z/OS 53 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 200 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Apple iPhone 6 4862 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 40 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 385 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 64 1
IBM Cognitive Automation for Data Scientists 1 1
IBM Data Science Experience 3 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
GAiA-X - европейская облачная система 51 1
Davies Paul - Дэвис Пол 6 2
Колбин Евгений 67 1
Ефименко Михаил 2 1
Левкевич Михаил 60 1
Прохоров Фёдор 83 1
Наумов Сергей 27 1
Корсаков Сергей 2 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 16 1
Черный Владимир 6 1
Palmer Mark - Палмер Марк 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52294 7
Россия - РФ - Российская федерация 145965 6
Земля - планета Солнечной системы 10416 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5203 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1299 2
Солнечная система - Solar system 2526 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 1
Беларусь - Белоруссия 5737 1
Италия - Итальянская Республика 4364 1
США - Иллинойс 332 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Япония 13317 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17192 1
Луна - спутник Земли 1480 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 450 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 1
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29441 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3721 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1213 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1681 4
Молекула - Molecula 1068 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48454 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1093 3
Физика - Physics - область естествознания 2659 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1234 3
Blacklist - Чёрный список 623 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 2
Газы - Метан - methanum - болотный газ 358 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8671 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5135 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11026 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51589 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5573 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2031 2
Химическая промышленность - Chemical industry 273 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 457 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5868 2
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 64 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 166 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 158 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
Здравоохранение - Фарминдустрия - Витамины - Vitamins 41 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
Орехи - Nuts 55 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1294 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1333 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9940 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24334 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3179 1
Future - Space.com 198 2
Physical Review Letters 113 2
Phys.org 972 1
IBM Research 108 1
CNews Мишень 166 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1082 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 60 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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