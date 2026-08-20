T2 с начала 2026 г. усилил покрытие в 25 районах Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги развития сети в Ростовской области за первое полугодие 2026 г. Компания расширила территорию покрытия и модернизировала инфраструктуру в 25 районах и девяти городах региона. Особое внимание оператор уделил территориям с растущей нагрузкой на сеть, популярным местам отдыха и ключевым транспортным маршрутам. Об этом CNews сообщили представители T2.

Оператор регулярно модернизирует инфраструктуру и увеличивает емкость сети для повышения качества мобильной связи в регионе даже в условиях внешних ограничений. Так, в первом полугодии 2026 г. инженеры T2 обновили более 15% действующего оборудования, усилили покрытие, а также запустили новые базовые станции в ряде ключевых населенных пунктов. Суммарно технические работы затронули территорию 25 районов и девяти городов Ростовской области.

Модернизация сетевой инфраструктуры прошла в Аксайском, Егорлыкском, Заветинском, Милютинском, Сальском, Семикаракорском и Цимлянском районах, а также в Ростове-на-Дону, Гуково и Шахтах. Новые базовые станции были установлены в населенных пунктах Азовского, Белокалитвинского, Волгодонского, Зерноградского, Миллеровского и еще двенадцати районов, а также в Азове, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Новошахтинске. Отдельным направлением развития стало увеличение емкости сети: в первом полугодии такие работы были проведены в Зимовниковском районе и Таганроге.

Улучшения охватили популярные места отдыха и культурные объекты региона. Так, в Красносулинском районе T2 расширил зону охвата сети в парке семейного отдыха «Малинки», в Неклиновском – в районе маяка в хуторе Мержаново и на пляжах поселка Золотая Коса, а в Ростове-на-Дону – на территории парка культуры и отдыха имени Н.А. Островского. Модернизация также затронула Музей истории Донского казачества и Дом-музей художника И.И. Крылова в Новочеркасске.

С учетом сезонного роста нагрузки инженеры T2 модернизировали сеть в 11 популярных местах отдыха с открытыми бассейнами. В их числе: аквапарк H2O, термальный клуб City Creek, комплексы «Сен-Тропе» и «Темерницкий», парк-отель «Жардин» и шесть других загородных клубов. Кроме того, компания усилила покрытие на территории коттеджных поселков и садоводческих товариществ Ростовской области. Модернизация охватила семь муниципалитетов региона, включая Аксайский, Мясниковский и Неклиновский районы.

Особое внимание T2 уделил федеральным и региональным трассам. Компания расширила сеть на участках Ростовского транспортного кольца вблизи хутора Нижнетемерницкий, трасс М4 «Дон», Р-280 «Новороссия» и 60Н-254, а также автодорог 60Р-1 и Р-260, связывающих Ростовскую область со Ставропольским краем и Волгоградской областью.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Качество мобильной связи сегодня определяется не только наличием сигнала в определенных локациях, но и тем, насколько сеть готова к реальной нагрузке. Поэтому мы работаем над развитием технической инфраструктуры комплексно: оцениваем трафик, учитываем сезонность, появление новых жилых и туристических объектов, изменения на транспортных маршрутах. Это позволяет нам усиливать сеть там, где она становится еще более востребованной. Важно, чтобы рост трафика не отражался на качестве услуг, и каждый абонент Т2 в Ростовской области мог общаться, работать, строить маршруты и оставаться на связи с близкими. Именно такой цифровой комфорт в повседневных сценариях наших клиентов является для нас главным ориентиром».