T2 усилил сеть рядом с открытыми бассейнами в Ростове-на-Дону

Т2, российский оператор мобильной связи, улучшил покрытие сети на территории популярных открытых бассейнов в Ростове-на-Дону и пригороде. Компания модернизировала телекоммуникационную инфраструктуру в одиннадцати локациях, обеспечив высокую емкость сети. Голосовая связь для гостей комплексов стала работать стабильнее, а мобильный интернет – быстрее.

С наступлением летнего сезона нагрузка на телеком-инфраструктуру рядом с объектами отдыха в Ростовской области традиционно возрастает. Большой популярностью у жителей и гостей региона в этот период пользуются открытые бассейны. Чтобы обеспечить стабильную работу мобильной сети с учетом роста нагрузки, T2 усилил инфраструктуру на территории рекреационных зон.

Модернизация затронула одиннадцать популярных мест с открытыми бассейнами. В их числе – аквапарк H2O, термальный клуб City Creek, комплексы «Сен-Тропе» и «Темерницкий». Значительная часть работ была проведена вблизи мест отдыха, расположенных на левом берегу реки Дон: у парк-отеля «Жардин», загородных клубов «Графский парк» и Weekend, комплексах Waterhouse и «Левобережная 45». Кроме того, инженеры компании усилили сеть на территории семейного курорта «Станция Морская» в Неклиновском районе и загородном клубе «Солнечный» в Батайске.

Стабильная голосовая связь и мобильный интернет Т2 доступны как у открытых бассейнов, так и внутри зданий. Абоненты компании могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами в номерах, ресторанах, спа-зонах, раздевалках и других внутренних пространствах зон отдыха.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2, сказал: «Телеком-инфраструктура должна развиваться синхронно с тем, как меняется мобильная активность пользователей. Сегодня люди сохраняют привычный цифровой ритм жизни независимо от того, находятся ли они дома, на работе или отдыхают за городом. В летнее время это означает заметное перераспределение нагрузки между городскими и рекреационными локациями в течение сезона. Именно поэтому решения о модернизации сети мы принимаем на основе комплексного анализа обезличенных данных о трафике и пользовательской активности. Даже в условиях внешних ограничений мы продолжаем последовательно развивать инфраструктуру T2, повышая ее устойчивость и адаптируя емкость к меняющимся потребностям абонентов. Такой подход позволяет заранее усиливать инфраструктуру там, где связь будет наиболее востребована, предвосхищая ожидания наших клиентов».