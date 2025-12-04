Formula V Line представляет серию Air Fusion — новое слово в охлаждении ПК с фирменным стилем

Компания Formula V Line представляет серию Air Fusion — семейство вентиляторов, созданных с акцентом на дизайн, чистоту сборки и премиальные материалы. Об этом CNews сообщили представители Formula V Line.

Отличительные особенности серии Air Fusion: мягкая диффузная ARGB-подсветка с изогнутым дизайном; отделка с текстурой натуральной кожи; полностью безвинтовой внешний вид — все винты скрыты под съемным передним кожухом; гидродинамический подшипник (Hydraulic Bearing); ресурс — 30000 часов (MTBF); доступны в черном и белом цветах (каркас и лопасти).

Технические характеристики Air Fusion (120 мм, одинаковы для всех моделей): скорость вращения 450–1800 об/мин (±10%); статическое давление 1,25 мм H₂O (стандартная версия) / 1,01 мм H₂O (реверсивная); воздушный поток до 39,64 CFM; уровень шума до 37,93 дБА; подключение PWM 4-pin + ARGB 3-pin.

Линейка Air Fusion: Air Fusion 3 — три 120-мм вентилятора в едином каркасе (360х120х28 мм); Air Fusion 2 — два вентилятора в едином каркасе; Air Fusion 1 — одиночный вентилятор с тем же фирменным дизайном.

Также скоро появятся в продаже: SA120 / SA120R — вентилятор с прозрачными белыми лопастями и мягкой ARGB-подсветкой. 700–1500 об/мин, воздушный поток до 40,8 CFM, статическое давление до 1,07 мм H₂O, шум до 27,5 дБА, ресурс до 40 000 ч.; PA120 / PA120R — универсальный высокопроизводительный вентилятор. 700–1500 об/мин, воздушный поток до 62,36 CFM, статическое давление до 1,15 мм H₂O, шум до 28,8 дБА, ресурс до 40 000 ч.

Обе модели оснащены гидродинамическим подшипником, ARGB-подсветкой и PWM-управлением, доступны в черном и белом цветах.

Серия Air Fusion уже доступна, а также вентиляторы SA120 и PA120 поступят в продажу через партнеров Formula V Line и онлайн-площадки в течение декабря 2025 г.