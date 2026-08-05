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Россия ЮФО Ростовская область Семикаракорск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск

СОБЫТИЯ


05.08.2026 «МегаФон» улучшил связь в Семикаракорском районе Ростовской области 2
30.05.2025 T2 усилила сеть в Ростовской области 1
21.11.2024 «МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети 1
05.12.2023 МТС ускорила мобильный интернет для будущих мастеров народного промысла 1
29.06.2022 «Гэндальф» помог автоматизировать 100 рабочих мест в КФХ «Юзефов» 1
12.08.2016 МТС открыла 24 новых салона в Ростовской области 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
21.10.2015 МТС проанализировала нагрузку на сети 4G в Ростовской области 1
13.02.2015 «Ростелеком» в 2014 г. подключил по «оптике» свыше 1500 многоквартирных домов Ростовской области 1
26.12.2013 МТС в Ростовской области увеличила количество базовых станций на 26% 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15748 4
МегаФон 10728 2
Ростелеком 10942 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3340 1
9589 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1099 1
Шахты 0 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10140 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29684 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4420 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9483 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26292 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9788 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22929 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4036 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3701 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13477 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6672 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26777 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7866 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18015 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26197 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36159 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13950 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1153 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 116 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9342 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9444 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11796 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3580 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12841 1
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 30 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9662 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1688 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6269 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 1
Лопаткин Герман 104 1
Лысов Денис 32 1
Марьясов Игорь 35 1
Барков Алексей 37 1
Шипулин Сергей 8 1
Мотлях Константин 29 1
Островский Николай 4 1
Филин Артем 32 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1785 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 111 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 70 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 99 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 4
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 72 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Матвеево-Курганский район - Матвеев-Курган 12 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 24 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 14 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Мясниковский район - Чалтырь 11 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Зверево 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166050 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1515 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 953 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 29 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 14 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион - Донской край 44 1
Россия - СФО - Алтайский край - Каменский район - Камень-на-Оби 31 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 11 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16043 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21621 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3957 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27276 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 289 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6576 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10870 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7519 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1842 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2823 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2709 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3168 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1140 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Юность - радиостанция 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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