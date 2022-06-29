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«Гэндальф» помог автоматизировать 100 рабочих мест в КФХ «Юзефов»

Крупный проект автоматизации внутреннего документооборота выполнили специалисты «Гэндальф» с помощью сервис «1С:Кабинет сотрудника» в КФХ «Юзефов». Об этом CNews сообщили представители «Гэндальф».

Фермерское хозяйство КФХ «Юзефов» зарегистрировано администрацией Семикаракорского района Ростовской 15 января 2003 г. На сегодняшний день штат КФХ «Юзефов» состоит из 169 человек.

С учетом структуры предприятия ряд сотрудников оказались территориально удалены от бухгалтерии и для получения справок необходимо было лично приезжать. Подобный процесс получения кадровых и бухгалтерских документов и справок приводил к нерациональному использованию ресурсов: тратилось время на перемещения.

«Мы решили автоматизировать данные бизнес процессы и перейти на электронный формат работы. В рамках работы с специалистами по сопровождению Гэндальф мы узнали о таком сервисе, как “:Кабинет cотрудника” и стали самостоятельно искать информацию об этом сервисе и его возможностях», – сказал программист Воробьев Е.И.

КФХ «Юзефов» сотрудничает с «Гэндальф» с 2015 г. и является клиентом поддержки «1С:ИТС».

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Процесс внедрения сервиса «1С:Кабинет сотрудника» в мае 2022 г. и охватил 100 рабочих мест.

Новый программный продукт автоматизировал взаимодействие сотрудников с кадровым подразделением и бухгалтерией. Время обработки запросов от обращения до получения документов сократилось в два раза.

«После внедрения сервиса “1С:Кабинет сотрудника” мы упростили нашу деятельность в плане взаимодействия с сотрудников. Ранее процесс внутреннего документооборота занимал много времени, сил и энергии. Теперь все справки и нормативно-правовые документы мы подписываем удаленно и направляем сотруднику без рисков», – отметил бухгалтер Дмитриенко О.В.

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