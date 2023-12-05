МТС ускорила мобильный интернет для будущих мастеров народного промысла

МТС увеличила скорость мобильного интернета и улучшила качество голосовой связи на территории нескольких социальных объектов Семикаракорска Ростовской области, в том числе в местном агротехнологическом техникуме, где с этого года впервые стали готовить мастеров народного промысла.

Специалисты МТС провели технические работы, установив новое телеком-оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета в этих локациях выросла в полтора раза, а емкость сети увеличилась на треть. Общий радиус покрытия составил около 10 километров.

Бизнес и интернет будущего: кто выиграет в эпоху нейронета Цифровизация

Благодаря скоростному мобильному интернету МТС горожане смогут даже во время повышенной нагрузки на сеть быстро загружать «тяжелый» контент, стримить, смотреть фильмы без потерь в скорости и качестве. А сотрудники и учащиеся агротехнологического техникума внедрять современные цифровые технологии в процесс образования, которые позволят будущим мастерам продолжить традиции Семикаракорской керамики – единственного официально зарегистрированного народно-художественного промысла на Дону.

«Мы продолжаем развивать телеком-инфраструктуру в небольших городах и поселках, чтобы повысить уровень комфорта жителей. А также обеспечить дополнительный ресурс как для безопасности социальных объектов, так и для возможности внедрения цифровых сервисов в сферу образования, здравоохранения, досуга», — сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.