Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 79765
ИКТ 7354
Организации 5467
Ведомства 1297
Ассоциации 621
Технологии 2738
Системы 16136
Персоны 26338
География 1427
Статьи 1024
Пресса 825
ИАА 571
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1364
Мероприятия 798

NASA Cassini–Huygens orbiter Кассини-Гюйгенс автоматическая межпланетная станция космический зонд

NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд


13.03.2017 Зонд Кассини сфотографировал необычный спутник Сатурна
16.09.2015 Энцелад покрыт глобальным океаном
30.07.2015 На спутнике Сатурна найдены необычные красные полосы
30.09.2014 На Титане радар НАСА нашел странный объект
05.07.2012 Зонд Cassini обнаружил океан на Титане
11.10.2011 Титан в подробностях: создана полная ИК-карта
22.06.2011 Зонд "Кассини" борется с коротким замыканием
18.05.2010 "Кассини" готовится к сближению с Энцеладом и Титаном
04.02.2010 Зонд "Кассини" проработает до 2017 года
14.12.2009 Тайна Япета ускользает от учёных
02.11.2009 "Кассини" летит к гейзерам Энцелада
04.03.2009 У Сатурна найден новый спутник
07.10.2008 "Кассини" пройдет над планетой гейзеров на бреющем
11.08.2008 "Кассини" промчится сквозь гейзеры Энцелада
30.06.2008 Завершена главная часть научной программы "Кассини"
17.03.2008 Авария на "Кассини" не позволила раскрыть загадку Энцелада
17.03.2008 «Кассини» обрызгало жидкой субстанцией Энцелада
11.01.2008 "Кассини" в очередной раз прошел вблизи Титана
12.10.2007 Исполняется 10 лет зонду "Кассини"
13.09.2007 Япет опять потряс ученых
12.09.2007 При пролете вблизи Япета на "Кассини" произошло ЧП
12.09.2007 При пролете вблизи Япета на "Кассини" произошло ЧП
07.09.2007 Загадки Япета: близится кульминация
02.08.2007 "Кассини" омоют водяные струи Энцелада
01.08.2007 Кассини направят к гейзерам Энцелада
20.07.2007 60-й спутник Сатурна: подробности
14.03.2007 "Кассини" обнаружил моря на Титане
02.03.2007 Уникальные снимки Сатурна передал зонд "Кассини"
15.12.2006 Щель Кассини преподнесла неожиданное открытие
15.12.2006 Щель Кассини преподнесла неожиданное открытие
05.07.2006 Зонд Cassini помог раскрыть тайны Энцелада
05.07.2006 Зонд Cassini помог раскрыть тайны Энцелада
03.04.2006 Обнаружена популяция сверхмалых спутников Сатурна
03.04.2006 Обнаружена популяция сверхмалых спутников Сатурна
16.02.2006 "Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок
16.02.2006 "Аллея гроз" на Сатурне: новый снимок
15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы
15.02.2006 На Сатурне бушуют грозы
08.02.2006 Станция "Кассини" передала новый снимок Гипериона
08.02.2006 Станция "Кассини" передала новый снимок Гипериона

Публикаций - 309, упоминаний - 368

NASA Cassini–Huygens orbiter упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 11
Орбита 76 7
Spirit DSP - Спирит Корп 425 5
Прометей - Prometey 28 5
Google LLC 10352 4
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 3
Микрон - Micron 851 3
6072 3
Microsoft Corporation 22497 3
IBS Platformix - СИЛА 262 2
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 2
Kometa - Комета 77 2
HP Inc. 5313 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 172 2
Rover - RoverComputers 397 2
Галактика - Корпорация 1077 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 205 1
SAP SE 4595 1
Altair Engineering 27 1
Skybox Security 25 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 1
Foxconn - Linksys 103 1
D-Link 331 1
Fortinet 320 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
Shadow Brokers - Хакерская группировка 23 1
Oracle Corporation 6035 1
Cisco Systems 4720 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 1
Adobe Systems 1443 1
D-Wave Systems 18 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 31
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 23
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 21
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 12
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 10
Открытие ФК 2713 8
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 5
ЕКА Топливная компания 137 3
Точка 1820 3
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 176 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 90 1
Градиент 52 1
Самолёт ГК 216 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 18 1
Kickstarter 117 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 159
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 3
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 2
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 2
Президент Российской Федерации 3770 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи 571 28
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 17
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 12
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 995 12
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 3
Data Lake - Озеро данных 140 3
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 65 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 3
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 114 2
Визуализация 1338 2
Яркость источника света 176 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 2
Оцифровка - Digitization 1715 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 1
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 77 1
IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации 3 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 314 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 49 1
NAC - Network Access Control - устройства контроля доступа к сети 44 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 648 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 617 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1874 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 673 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 35 1
ESA - Huygens probe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 65 46
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 136 31
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 21
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 14
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 149 8
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 6
ESA VEX - Venus Express 70 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 5
Microsoft Windows 2000 2856 5
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 4
NASA - Hubble Robot Repair Mission 4 4
ЭОС Дело СЭД 4365 3
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 0 2
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 403 2
NASA Deep Impact 38 2
NASA New Horizons 84 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 34 2
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 2
Age of Kings 498 2
Google Earth - Google Планета Земля 451 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 64 2
Fortinet FortiGuard Services 50 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 47 1
Fortinet CASB - Fortinet Cloud Access Security Broker 1 1
Fortinet TIS - Fortinet FortiGuard Threat Intelligence Service 3 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 0 1
Foxconn - Linksys Router - серия маршрутизаторов 14 1
Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 39 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 1
NASA Juno 4 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 1
EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 3 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 34 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 1
Aladdin JaCarta 257 1
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 118 1
Microsoft Skype 1940 1
Исанин Антон 9365 3
Anderson John - Андерсон Джон 10 2
Huygens Christiaan - Гюйгенс Христиан 4 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 47 1
Архипов Александр 4 1
Мильнер Юрий 130 1
Гагарин Юрий 42 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 1
Родионов Михаил 44 1
Braiden Simon - Брайден Саймон 1 1
Sarno Joe - Сарно Джо 8 1
Cassini Filippo - Кассини Филиппо 1 1
Никитин Владимир 9 1
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 0 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 128
Сатурн - Титан (спутник) 279 105
Солнечная система 2236 93
Сатурн - Энцелада (спутник) 118 90
Юпитер - планета Солнечной системы 529 66
Антарктида - Южный полюс 163 42
Сатурн - планета Солнечной системы 60 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 31
Луна 1184 31
США - Колорадо 368 28
США - Калифорния - Пасадина 169 28
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 27
Европа 12319 25
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 24
Земля - Южное полушарие 134 20
Сатурн - Япет (спутник) 28 20
Венера - планета Солнечной системы 262 18
США - Калифорния 3381 18
США - Аризона 468 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 16
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 15
США - Колорадо - Боулдер 66 13
Юпитер - Ганимед (спутник) 0 13
Нептун - планета Солнечной системы 180 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 11
Земля - Северное полушарие 130 11
Уран - планета Солнечной системы 177 10
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 424 10
Пояс Койпера - область Солнечной системы 179 9
Россия - РФ - Российская федерация 108428 8
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 8
Арктика - Северный полюс 109 8
Италия - Итальянская Республика 3310 7
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 6
США - Колумбия - Вашингтон 1169 5
Франция - Французская Республика 5665 5
США - Нью-Йорк 2616 5
Великобритания - Кембридж 250 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Япония 10069 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 48
Метан - methanum - болотный газ 0 20
Астрономия - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 614 18
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 14
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 14
Физика - Спектроскопия - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 8
Физика - область естествознания 889 7
Водород - hydrogenium 0 5
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 3 4
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 0 4
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 3
Метеоритика - Метеорная астрономия - Метеор - Метеорит - Метеорный поток - Геминиды - Персеиды - Ориониды - Леониды - Лириды - Аврегиды 78 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 2
Химия - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 168 2
Пропан - propanum 0 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
Тёмная материя - Dark Matter 0 2
Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 51 2
Градус Цельсия 239 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Метеорология 0 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 1
Градус Фаренгейта 37 1
Юриспруденция - Законодательство 579 1
Аренда 949 1
Энергетика 756 1
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 1
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 1
Холодная война между США и СССР 170 1
Английский язык 764 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
Пиратство - Авторское право - Copyright - Копирайт 592 1
CNews RND - R&D.CNews 2112 51
New Scientist 1447 25
Space Daily 528 20
SpaceDaily - Space Daily 187 7
Nature 770 6
Phys.org 972 6
ScienceDaily 400 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
EurekAlert 270 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
National Geographic 81 2
Associated Press 1975 2
NYT - The New York Times 956 2
Future - Space.com 195 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
CNews Инноваторы 39 1
CNews Мировой океан 41 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
500 Startups 4742 12
IDC - International Data Corporation 4671 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
451 Research Group 87 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 43
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 18
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 18
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 6
Cornell University - Корнеллский университет 135 3
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 3
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 25 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 3 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 91 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 0 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 1
НАН Украины - Радиоастрономический институт Национальной академии наук Украины - Главная астрономическая обсерватория НАНУ 0 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 0 1
LIGO - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 0 1
Enrico Fermi Institute - Институт Энрико Ферми 0 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 1
DTU - Technical University of Denmark - Датский технический университет 7 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 6
МТС Телеком Идея 52 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
Fortinet Security Day 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как настроить Wi-Fi на даче: лучшие 4G-роутеры в 2022 году

Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках

6 советов для организации цифровой жизни: как навести порядок в ПК и смартфоне

Показать еще

Наука

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях

Российская концепция для исследования Марса — рой двухколесных роботов
Показать еще