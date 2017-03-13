Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NASA Cassini–Huygens orbiter Кассини-Гюйгенс автоматическая межпланетная станция космический зонд
Публикаций - 309, упоминаний - 368
NASA Cassini–Huygens orbiter упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|500 Startups 4742 12
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|451 Research Group 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1186251, в очереди разбора - 958881.
Создано именных указателей - 79765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru