Walker Robert Уокер Роберт


СОБЫТИЯ


06.11.2025 Apple расписалась в полном неумении. Она будет платить по миллиарду в год, чтобы Google сделал ее Siri умной 1
07.09.2011 Акционеры призывают продать RIM 1
20.12.2004 НАСА: смена власти 1
20.12.2004 НАСА: смена власти 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Walker Robert и организации, системы, технологии, персоны:

Spirit DSP - Спирит Корп 475 2
Lenovo Motorola 3523 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 1
Google LLC 12183 1
Tata Motors - Jaguar Cars 125 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 2
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1349 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1845 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10010 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6799 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3598 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25451 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25485 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 126 1
NASA - Hubble Robot Repair Mission 4 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 504 2
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 2
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 2
Bolden Charles - Болден Чарльз 9 2
O'Keefe Sean - О’Кифа Шон 6 2
Балсилье Джим - Balsillie Jim 36 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Alboini Vic - Албоини Вик 3 1
США - Луизиана 109 2
Сатурн - Титан (спутник) 500 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1305 2
Сатурн - планета Солнечной системы 136 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 2
Колумбия - Республика 537 2
Земля - планета Солнечной системы 10626 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53300 2
Канада 4977 1
США - Торонто 270 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1366 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2894 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2676 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50912 1
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Gartner - Гартнер 3601 1
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 15 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398049, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185307.
