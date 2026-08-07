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Индексная книга (каталог) CNews*
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Johns Hopkins University Университет Джонса Хопкинса

СОБЫТИЯ


07.08.2026 ИИ создал вирусы, которых нет в природе 1
31.03.2025 Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР 1
09.08.2024 В американских СМИ опасных хакеров из Китая быстро меняют на русских 1
15.05.2024 Ценные сотрудники Apple и Microsoft массово сбегают к конкурентам, не желая возвращаться в офис с «удаленки» 1
25.03.2023 Умер основатель Intel и «отец» современных компьютеров Гордон Мур 1
02.03.2023 Создается компьютер на основе искусственно выращенных клеток мозга. Он превзойдет кремниевые машины 1
14.11.2022 Красный Крест надеется, что его цифровая эмблема убережет больницы от военных хакеров 1
11.08.2022 Он слишком хорошо программировал. Корпорации массово воруют открытый код, чтобы вставлять его в коммерческое ПО 2
21.01.2022 Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux 1
06.08.2021 iPhone будет «стучать» на своего хозяина, если он сделает криминальное фото 1
23.09.2020 Microsoft представила новые технологии и сервисы 1
02.07.2020 Commvault заключила соглашение с Microsoft о применении SaaS и облачных технологий для управления данными 2
08.05.2020 Российская технология распознавания речи группы компаний ЦРТ признана лучшей в мире 1
17.04.2020 В облаке «Яндекса» открыт доступ к анализу данных по самоизоляции и распространению коронавируса 1
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса 2
10.04.2020 В киберпреступном мире обвал цен. Клиентов заманивают скидками и промокодами 2
30.03.2020 Как меняются динамика и структура ИТ-рынка в условиях пандемии 1
22.02.2020 Негорючий литий-ионный аккумулятор возможен 3
30.04.2019 Чужую переписку в Telegram можно купить по цене SIM-карты 1
02.04.2018 Nvidia представила платформу Project Clara для визуализации в медицине 2
22.06.2017 Современные подростки ведут «пожилой» образ жизни 1
31.10.2016 В «историческом прорыве Microsoft» использовалась методика российских разработчиков 1
27.06.2016 Telegram назван самым опасным мессенджером в мире 1
04.03.2015 Миллионы пользователей «макбуков», iPhone и Android были годами беззащитны перед хакерскими атаками 2
19.12.2014 Руки робота для бывшего электрика 2
07.09.2014 Тектоника льдов может ускорить полет к Европе 1
21.08.2014 Фонд Билла и Мелинды Гейтсов выделил 250 тыс. фунтов на разработку сканера отпечатков пальцев для больниц 4
31.07.2014 ПО помогает повысить качество медицинской диагностики 2
22.05.2014 США создают группировку из 18 малых спутников 1
06.09.2013 Разведка США научилась взламывать популярные методы шифрования 2
18.07.2013 Ученые на пути создания нового типа кровеносных сосудов 3
11.07.2013 Жизнерадостным людям не грозит инфаркт? 2
18.06.2013 Разгадана тайна рентгеновского излучения черных дыр 2
11.06.2013 Что ждет любителей выпить, особенно на выходных 2
29.05.2013 Шизофрению можно предсказать по родительским генам 2
27.05.2013 Стетоскопу не страшен сильный шум 2
15.02.2013 Создан световой индикатор гибели клеток в организме 3
23.01.2013 Как иммунные клетки защищаются от вирусов 1
21.01.2013 ЕКА и США осуществят "учебный" перехват астероида 1
19.09.2012 Abbyy купила интегратора в США 2

Публикаций - 165, упоминаний - 263

Johns Hopkins University и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 10
Microsoft Corporation 25775 9
Apple Inc 13156 5
Google LLC 12690 5
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
Константа - Константа ИТ 51 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 2
Intuitive Surgical 6 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Intel Corporation 12811 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 2
Telegram Group 2940 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Nvidia Corp 4002 2
DZ Systems - ДЗ Системс 16 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
IBM Global Services 130 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
Polar - Полар 116 1
L3Harris Technologies - Harris Corporation 90 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
onsemi - Fairchild Semiconductor 22 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 19 1
Акроним 1 1
Baltimore Technologies 38 1
Unispace 2 1
М13 - М 13 9 1
Abbyy LS - Abbyy Language Services - Connective LS - Connective Language Services 7 1
Abbyy LS - Abbyy Language Services - АБИ ЛС - АЛС - Эбби Лангуаж Сервисез 36 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
KillNet - Хакерская группировка 17 1
SICK AG 5 1
Ростелеком 10948 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 10
Boeing 1031 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 5
Lockheed Martin 777 5
Верный - торговая сеть 326 4
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 3
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Ford 435 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Ball Aerospace & Technologies 49 2
Россети Ленэнерго 1699 2
U.S. NCMEC - National Center for Missing & Exploited Children - Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США 9 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Генезис 27 1
CCDC - Chinese Center for Disease Control and Prevention - Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Gordon and Betty Moore Foundation - Фонд Гордона и Бетти Мур 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
American Express - Amex 338 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ЕКА Топливная компания 148 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 27
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 2
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 2
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 58 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 3 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 16
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 10
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 6
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 5
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 4
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 259 4
Транспорт - Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer 135 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 15
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 10
Microsoft Windows 2000 8678 7
Linux OS 11533 4
Microsoft Azure 1526 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 2
NASA Deep Space Network 26 2
NASA TIMED - Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics 4 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 2
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 2
NASA WMAP - Wilkinson Microwave Anisotropy Probe - космический телескоп Вилкинсона 31 2
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 11 2
NASA Parker Solar Probe - Обсерватория Паркера 6 2
NASA STEREO - Solar Terrestrial Relations Observatory 8 2
NASA EUVE - NASA Extreme Ultraviolet Explorer - NASA EUVI - NASA Extreme Ultraviolet Imager - NASA SEE - NASA Solar Extreme Ultraviolet Experiment - NASA XPS - NASA Extreme Ultraviolet Photometer System - NASA UVIS - NASA Ultraviolet Imaging Spectrometer 19 2
Apple iOS 8583 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Windows 16882 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Office 365 1042 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 2
Microsoft Dynamics 1197 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 1
Nvidia GTC 4 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
NASA GALEX - Galaxy Evolution Explorer 8 1
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 1
Pixabay 257 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 1
EROS - Extremely Reliable Operating System 1 1
Genode Labs - Genode OS Framework 2 1
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 1
NASA SOFIA - Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy - Стратосферная обсерватория ИК-астрономии - телескоп SOFIA - FORCAST - Faint Object InfraRed Camera for the SOFIA Telescope 5 1
Baldry Ivan - Болдри Айвен 6 6
Glazebrook Karl - Глэйзбрук Карл 6 6
Green Matthew - Грин Мэтью 8 6
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 5
Prosperetti Andrea - Просперетти Андреа 4 4
Farhquar Robert - Фаркуар Роберт 4 4
Weaver Hal - Уэйвер Хэл 6 4
Taleyarkhan Rusi - Талейархан Рузи 28 4
Griffiths Roland - Гриффитс Роланд 3 3
Riess Adam - Рисс Адам 3 3
Keeton Charles - Китон Чарльз 2 2
Myungkook James Jee - Мюнгкук Джеймс Джи 2 2
Narcisco Benнtez - Нарциско Бенитес 2 2
Saltmarsh Mike - Солтмаш Майк 2 2
Zimmermann Philip - Циммерман Филипп - Zimmerman Phil - Циммерман Фил Zimmermann Phil - Зиммерманн Фил 24 2
Suslik Ken - Суслик Кен 4 2
Stern Alan - Штерн Алан 7 2
Ford Holland - Форд Холланд 3 2
Thompson John - Томпсон Джон 25 2
Mouillet David - Муйе Давид 2 2
Голимовский Давид 2 2
Flannigan David - Флэнниган Дэвид 4 2
Okamura Allison - Окамура Аллисон 2 2
Gerstner Louis - Герстнер Луис 19 2
Baldry Ivan - Балдри Айвен 2 2
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 2
Leary Timothy - Лири Тимоти 2 2
Butt Adam - Батт Эдам 5 2
Sundrum Raman - Сандрам Раман 2 2
Randall Lisa - Рандалл Лайза 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 2
Woodward Alan - Вудвард Алан 5 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 2
Flisback Ola - Флисбек Ола 3 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Затворницкий Александр 1 1
Muffett Alec - Маффетт Алек 1 1
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 1
Андреев Сергей 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 63
Земля - планета Солнечной системы 10865 44
Солнечная система - Solar system 2569 33
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 25
США - Мэриленд - Балтимор 178 25
США - Мэриленд 299 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 16
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 13
Юпитер - планета Солнечной системы 557 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 7
Канада 5082 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 7
Сатурн - Титан (спутник) 533 6
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 6
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 4
Индийский океан 162 4
Плутон - Харон (спутник) 61 4
Европа 24964 4
США - Нью-Йорк 3180 4
США - Флорида 786 4
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 4
Япония 13807 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
США - Калифорния 4829 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
США - Техас 1048 3
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 3
США - Вирджиния - Виргиния 288 3
США - Индиана 123 3
Венера - планета Солнечной системы 298 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 2
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов - Карликовая планета - Церера 41 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Физика - Physics - область естествознания 2940 34
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 25
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 23
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 17
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 13
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Энергетика - Energy - Energetically 5855 9
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 9
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 9
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 9
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 8
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 7
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 7
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
Молекула - Molecula 1102 6
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 6
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 5
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 5
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 5
Английский язык 7030 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Зоология - наука о животных 2887 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 4
Физика нейтронная - Нейтрон - тяжёлая элементарная частица 69 4
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 4
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 243 4
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 4
New Scientist 1448 10
ScienceDaily 399 7
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 6
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SpaceDaily - Space Daily 187 4
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The Register - The Register Hardware 1784 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
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Inquirer 463 1
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Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
CNRS - Grenoble Observatory for Sciences of the Universe - OSUG - Observatoires des sciences de l'Univers de Grenoble - IPAG - L’Institut de Planétologie et d’Astrophysique - Laboratory of Planetology - Гренобльская обсерватория наук о Вселенной 3 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 2
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
ISEAS - Institite of South-East Asian Studies - Институт исследований Юго-Восточной Азии - Юго-Восточный исследовательский институт 3 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 1
University of Pittsburgh - Питтсбургский университет - Университет Питтсбурга 37 1
AAP - American Academy of Pediatric - Американская Академия Педиатрии 4 1
CAS ECUST - East China University of Science and Technology - Восточно-китайский университет науки и техники - Восточно-китайский научно-технологический университет 2 1
OCA - Observatoire de la Côte d'Azur - Обсерватория Лазурного берега 3 1
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Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
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