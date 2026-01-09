Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

М13 М 13


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


09.01.2026 «Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ 1
20.07.2021 Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ 2
18.01.2019 IBS продала «Медиалогию» госбанку ВТБ 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

М13 и организации, системы, технологии, персоны:

Kometa - Комета 157 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1705 1
Информзащита 859 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 161 1
Цифровые активы 149 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
ЦИАН - CIAN 166 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 171 1
Oradell Equites 3 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Johns Hopkins Medicine based in Baltimore - Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3385 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12920 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5276 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 533 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 335 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 24 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13651 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8955 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 286 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
CSA - Connectivity Standards Alliance - Matter - Project CHIP 48 1
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 340 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 398 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 871 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Apple iPad 3942 1
Google Android 14741 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1222 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
BSS Электронный офис 21 1
Mattiazzo Michael - Матиаццо Майклом 4 2
Belcher Angela - Белчер Анджела 5 2
Matson Robert - Мэтсон Роберт 4 2
Делицын Леонид 133 1
Карачинский Анатолий 95 1
Мацоцкий Сергей 178 1
Волков Александр 26 1
Будберг Александр 1 1
Соловьев Юрий 31 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Тимакова Наталья 18 1
Григорьева Нина 4 1
Окулесский Василий 26 1
Фисенко Лев 55 1
Бадиков Александр 1 1
Клюшин Владислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157542 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 2
Италия - Итальянская Республика 4432 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5353 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1722 2
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 2
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 304 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1357 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 1
Ведомости 1261 2
New Scientist 1448 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1084 1
Optics 139 1
НМГ - Медиалогия 35 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411866, в очереди разбора - 730413.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще