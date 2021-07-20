Минобороны потратит 320 миллионов на «Катюшу» для мониторинга СМИ

Минобороны объявило тендер на 320 млн руб. на покупку лицензии для системы мониторинга и анализа СМИ «Катюша». Система разработана компанией «М13», владелец которой в марте 2021 г. был задержан в Швейцарии по подозрению в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.

Закрытый аукцион для «Катюши»

Минобороны опубликовало тендер на передачу прав на программное обеспечение (ПО) для системы мониторинга и анализа средств массовой информации под громким названием «Катюша». Начальная (максимальная) цена контракта — 320 млн руб. Данный тендер был опубликован на сайте госзакупок 19 июля 2021 г. Заявки будут приниматься до 5 августа, подведение итогов намечено на 9 августа. Аукцион будет закрытым.

Согласно тендерной документации, 320 млн руб. будут выделены из федерального бюджета с 2021 г. по 2023 г. В 2021 г. предусмотрено 215,1 млн руб., в 2022 г. и 2023 г. — по 52,4 млн руб. соответственно.

Минобороны закупает «Катюшу» для мониторинга СМИ

На момент публикации материала представители Минобороны не смогли уточнить для CNews, как в министерстве относятся к аресту создателя «Катюши». Представители «М13» также не смогли ответить на запрос редакции о том, кто поставляет заказчикам «Катюшу» — сама компания или ее партнеры — интеграторы ПО. Также в компании не смогли ответить на вопрос о стоимости системы.

Арест создателя «Катюши»

Как сообщает швейцарский ресурс Gotham City 8 июля 2021 г., создатель «Катюши» и единственный владелец компании «М13» Владислав Клюшин был арестован в Вале (Швейцария). На момент публикации материала Gotham City, он находился под стражей в Сионе. Запрос на его арест и экстрадицию исходил от управления внешних связей министерства юстиции США.

Представитель Минюста США сообщил швейцарскому агентству AFP, что власти США обвиняют Клюшина и его сообщников в инсайдерской торговле «на суммы в десятки миллионов долларов». По данным AFP, Клюшин выступал против его экстрадиции в США и подал апелляцию в федеральный суд Швейцарии с просьбой отменить его задержание, однако в мае 2021 г. суд отклонил его ходатайство.

Главное о системе «Катюша»

Информационно-аналитическая система онлайн-мониторинга СМИ «Катюша» отображает новости в online-режиме в интервале от 1 до 10 мин. сразу после их публикации в источнике. Она позволяет быстро анализировать информационное поле, в том числе, для выявления информационных атак. Также система оценивает эффективность работы пресс-служб и проведения PR-акций, говорится на официальном сайте «М13».

Информационно-аналитическая система «Катюша» (фото: компания «М13»)

Разработчики заверяют, что «Катюша» работает на всех современных аппаратных платформах: ТВ-панелях, сенсорных экранах, настольных компьютерах, ноутбуках и мобильных устройствах всех типов — iPhone, iPad и устройствах на базе Android. В системе также можно искать необходимые данные; информация сгруппирована по времени, информационным поводам, тематикам, событиям, персонам и типам СМИ. «Сообщения с пометкой “срочно” по наиболее важным темам по запросу пользователя могут отправляться в виде sms, email и push-уведомлений», — говорится на сайте разработчика.

Подробнее о компании «М13»

С 2016 г. «М13» стала поставщиком системы мониторинга СМИ для Администрации Президента и Правительства. Как писали «Ведомости», ранее Правительство использовало систему компании «Медиалогия». Однако в 2015 г. ФСБ не одобрило продление контракта с компанией по причине того, что на тот момент часть долей компании принадлежала офшорам.

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Согласно официальному сайту «М13», компания специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. Сотрудники компании создают автоматизированные инструменты мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа. База СМИ компании составляет 40 тыс. источников российских федеральных, региональных, а также зарубежных русскоязычных и ключевых зарубежных СМИ. ИТ-решения «М 13» используются в Администрации Президента, Правительстве, федеральных министерствах и ведомствах, региональных госорганах исполнительной власти, коммерческих компаниях и общественных организациях.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «М13» образована 12 февраля 2014 г. в Москве. Генеральным директором заявлен Александр Бадиков. Ранее «М13» принадлежала компании «Лука», единственным учредителем и гендиректором которой на данный момент является Владислав Клюшин. На данный момент, он же и является единственным владельцем «М13».

Согласно данным «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2020 г. составила 1,8 млрд руб., что на 237% больше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль достигла 23,9 млн руб. «М13» за весь период деятельности заключила 32 госконтракта на общую сумму 1,3 млрд руб. В январе 2021 г. был заключен контракт с Минцифры на оказание услуг по мониторингу СМИ и интернет-ресурсов на 295,1 млн руб., в октябре 2020 г. — на сумму 192,8 млн руб. Также в ноябре 2020 г. «М13» заключила контракт на 158,3 млн руб. с департаментом информационных технологий Москвы (ДИТ).

Закрытые аукционы Минобороны

В сентябре 2018 г. CNews писал о закупке Минобороны 1 тыс. рабочих станций на базе процессоров «Эльбрус» на 400 млн руб. Аукцион проводился в закрытой форме.

В мае 2020 г. Минобороны провело закрытый аукцион для определения поставщика вычислительных комплексов на базе отечественных процессоров за 195 млн руб. Подробности тендера также не были предоставлены в документации. В октябре 2020 г. CNews писал о планах Минобороны приобрести вычислительную технику на «Эльбрусах» за 191,5 млн руб. Для опубликованной на сайте закупки проводился закрытый аукцион. Тогда из тендерной документации невозможно было понять, какая именно техника требовалась министерству.

Причина такой скрытности кроется в переходе в закрытый режим по постановлению Правительства № 1428 «об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности государства». Заказчики в данном случае не должны размещать информацию и документы о закупке, за исключением извещения о проведении.