Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов

Минобороны намерено купить вычислительную технику на «Эльбрусах», выделив на нэти цели 191,5 млн руб. Закрытый характер процедуры не позволяет определить, что именно потребовалось военным. А вот растянутые сроки поставки дают определенную пищу для размышлений.

Комплексы на «Эльбрусах» для военных

Как выяснил CNews, Минобороны приобретет вычислительные комплексы на базе российских микропроцессоров из линейки «Эльбрус», собираясь потратить на них до 191,5 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере военных.

Информацию о закупочной процедуре министерство опубликовало 27 октября 2020 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 6 ноября. Победитель будет определен 10 ноября.

Форматом подобного рода закупки Минобороны традиционно для многих последних месяцев выбрало закрытый аукцион. Поэтому подробности того, какая именно техника нужна военным, в каком объеме и с какими характеристиками, в публичном доступе не представлены.

Авторизованные участники смогут изучить техзадание и прочие документы в закрытой «Автоматизированной системе торгов государственного оборонного заказа» (АСТ ГОЗ). Имя победителя и предложенная им цена вычислительных комплексов по итогам процедуры достоянием общественности также не станут.

Минобороны потратит почти 200 миллионов на компьютеры с «Эльбрусами»

Напомним, непубличный характер закупок Минобороны объясняется на уровне государства целями защиты от известных западных санкций. Переход в закрытый режим состоялся по постановлению Правительства № 1428 от 27 ноября 2017 г.

Примечательные сроки поставки

Из того немного, что все же опубликовано Минобороны на себя обращает внимание срок поставки — до 10 ноября 2021 г. То есть на исполнение будущего контракта госзаказчик отводит подрядчику ровно год.

В этой связи отметим, что на предыдущей аналогичной закупке вычислительной техники на «Эльбрусах» с начальной ценой контракта в 195 млн руб. военные отвели исполнителю в два раза меньше времени. Упомянутый закрытый аукцион должен был состояться 19 июня 2020 г., а поставка должна была завершиться до 10 ноября 2020 г., то есть менее чем пять месяцев.

С одной стороны, это может объясняться тем, что сейчас Минобороны для закупки данной техники использует бюджеты двух календарных лет. По крайней мере в «информации об источниках финансирования» указано, что половина от начальной цены контракта выделяется в 2020 г., вторая половина — в 2021 г.

С другой стороны, весьма вероятно, что Минобороны учло реальные сроки производства процессоров «Эльбрус». Общаясь с производителями отечественных чипов, которые вынуждены пользоваться услугами зарубежных производителей чипов (преимущественно тайваньской TSMC), CNews выяснил, что от размещения заказа до реальной поставки чипов должно пройти не менее шести месяцев. И это без учета рисков, которые могут возникнуть из-за форс-мажорных ограничений, например пандемии и закрытия границ.

То есть, если у разработчиков «Эльбрусов», компании МЦСТ нужное количество процессоров на складе зарезервировано не было (в силу отсутствия предварительных договоренностей), то отводить менее полугода на поставку новой техники просто бессмысленно.

И тут можно предположить, что вышеупомянутая 195-миллионная закупка военными техники на «Эльбрусах» могла не состояться вовсе, и сейчас мы имеем дело с перезапуском. Это предположение тем более актуально, в контексте того, что Минобороны тогда в относительно короткий срок разместило сразу три однотипных извещения с одинаковыми ценами лотов и одинаковыми сроками поставок. CNews осветил лишь первую публикацию.

Если бы эти закупки были открытыми, то информация о том, что какие-то из них были отменены (если были), оказалась бы открытой. Сейчас же однозначных выводов сделать невозможно.

Какую технику на «Эльбрусах» Минобороны закупало раньше

Последняя из известных крупных закупок Минобороны компьютеров на отечественных процессорах линейки «Эльбрус» осуществлялась в конце 2018 г. Тогда министерство разместило извещение о покупке 500 станций «Эльбрус 801-РС вариант 2» по начальной цене около 410 тыс. руб. за штуку, и столько же станций «Эльбрус 801-РС вариант 3» по цене порядка 391 тыс. руб. за штуку.

Таким образом, общая начальная цена контракта на поставку 1 тыс. станций составила 400 млн руб. Закупленное оборудование победителю тендера необходимо было передать заказчику до 30 сентября 2019 г. Процедура также носила закрытый характер, поэтому другие подробности неизвестны. Однако есть основания полагать, что эта закупка точно состоялась.

«Эльбрус 801-РС» выпускается Институтом электронных управляющих машин им. И. С. Брука (ИНЭУМ) — партнером МЦСТ. В станции задействован восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С» с частотой ядра до 1300 МГц. В ассортименте ИНЭУМ имеется еще с десяток различных конфигураций серверов и рабочих станций на разных процессорах линейки «Эльбрус».

Отметим, что у Минобороны есть и опыт приобретения высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем «Эльбрус-90 микро». Это название, казалось бы, также отсылает нас к процессорам «Эльбрус». Однако в данных системах задействованы процессоры линейки «МЦСТ R» на основе архитектуры SPARC. По недавнему заверению разработчика, МЦСТ работы по развитию этой линейки сворачивать не планирует.

Впрочем, не исключено, что за формулировкой «вычислительные комплексы» в названии нового тендера Минобороны скрываются персональные компьютеры, а их производством занимается (или легко может начать это делать) достаточно широкий круг сборщиков компьютерной техники.