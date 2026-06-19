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Росатом КИС НПО МЦСТ R Микропроцессоры архитектуры SPARC

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2026 В России реанимировано производство «железа» на «Эльбрусах». Поставки чипов возобновлены спустя четыре года простоя 1
02.11.2024 В России готовится госпроект, требующий миллиона процессоров «Эльбрус» 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
29.10.2020 Минобороны России тайно закупается компьютерами на «Эльбрусах» на сотни миллионов 1
09.06.2020 «Аквариус» соберет ноутбуки для МВД на импортных чипах вместо «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 2
22.05.2020 МВД понадобились тысячи ноутбуков. «Эльбрусы» и «Байкалы» допущены 1
18.05.2020 Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов 1
14.05.2020 Создатели «Эльбрусов» вот-вот выпустят пособие по программированию под свои чипы 2
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 2
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 1
11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус» 3
03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание 1
22.02.2019 Создатели «Эльбрусов» разработали универсальную ОС для военных и тут же ее засекретили 4
27.04.2018 Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
22.05.2017 Маленькие суперкомпьютеры на «Эльбрусах» для Минобороны подорожали в три раза 3
07.02.2017 Минобороны закупает маленькие суперкомпьютеры «Эльбрус» на российских процессорах 3
05.07.2012 Разработчик процессоров «Эльбрус» готовит мега-проект по суперЭВМ 1

Публикаций - 20, упоминаний - 32

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3420 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
Intel Corporation 12758 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1087 4
SPARC International 4 3
Ростех - Автоматика Концерн 1816 3
AMD - Advanced Micro Devices 4613 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 3
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 2
Т-Платформы - T-Platforms 412 2
Telegram Group 2867 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 694 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1065 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
КСК Технологии 47 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 220 1
Сател 184 1
Ресурс-Медиа 6 1
123 солюшнс 24 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 415 1
ЛАД ГК - ЛАД-Интегратор - ЛАД-Проект - ЛАД-софт - ЛАД Ай Ти - Лад-Эйр - Lad 28 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ООО 6 1
НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 1
Абсолют будущего 5 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 491 1
Cisco Systems 5346 1
9466 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1663 1
Норси-Транс - НТ 138 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 306 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 589 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 127 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1263 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 898 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Росплатформа - Р-Платформа 96 1
ФОРС - Центр разработки 700 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 138 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
РЖД - Российские железные дороги 2079 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8708 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3179 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3801 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5918 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3562 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5520 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2123 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 180 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 273 1
Институт ГЧП - Институт государственно-частного планирования 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13585 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3601 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 295 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2304 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 957 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 178 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 280 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22357 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25064 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27973 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16886 6
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33062 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8660 5
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1245 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1810 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4722 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12665 4
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5469 3
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4984 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12689 2
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10214 2
DDR - Double data rate 3050 2
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34206 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15340 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10195 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8544 2
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Наушники - Headphones 4426 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1035 19
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1017 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 208 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 7
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 7
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 38 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 4
МЦСТ - Эльбрус-90 микро 5 4
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 57 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 349 3
C/C++ - Язык программирования 881 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2354 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 251 3
Intel x86 - архитектура процессора 2135 3
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 637 3
Linux - Debian GNU 562 2
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 2
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AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 625 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 193 1
Stafory - робот Вера 370 1
Intel Xeon E 197 1
Ростех - Автоматика - Бином-КА 7 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 1
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ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 89 1
GNU C Library Glibc 35 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 636 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 215 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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