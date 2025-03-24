Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус-1С+ 1891ВМ11Я Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Ким Александр 41 5
|Опанасенко Всеволод 133 4
|Кабанов Владимир 178 4
|Трушкин Константин 59 3
|Горшенин Максим 37 3
|Путин Владимир 3207 2
|Медведев Дмитрий 1656 2
|Арлазаров Владимир 234 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Терещенко Денис 88 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Смирнов Алексей 243 1
|Травников Андрей 13 1
|Смирнов Александр 76 1
|Варварик Александр 1 1
|Покид Александр 1 1
|Музалевский Александр 1 1
|Ермолинский Алексей 1 1
|Фефилов Андрей 3 1
|Дегтярь Николай 1 1
|Коберда Николай 1 1
|Большаков Олег 1 1
|Коляда Виталий 1 1
|Рондарев Игорь 1 1
|Боярков Федор 23 1
|Моторко Андрей 71 1
|Завьялов Игорь 2 1
|Георгиева Елена 5 1
|Брыкин Арсений 54 1
|Воробушков Василий 2 1
|Кузьмин Максим 9 1
|Воробьев Антон 7 1
|Smith Brad - Смит Брэд 95 1
|Урусов Виктор 131 1
|Бычков Игнат 3 1
|Сигаев Федор 17 1
|Коротков Александр 11 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Бартунов Олег 47 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11275 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3248 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.