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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росатом КИС НПО МЦСТ Эльбрус-1С+ 1891ВМ11Я Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики


24.03.2025 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» превысила 136 миллиардов 2
14.11.2022 Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows 2
08.09.2021 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 2
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 2
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 2
11.03.2021 Подтверждена совместимость ПО Tionix с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С» 2
02.03.2021 Выручка разработчика «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» выросла в полтора раза — до 29 миллиардов 1
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм 2
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
28.07.2020 Защищенные ноутбуки «Аквамарин» на базе процессоров «Эльбрус-1С+» совместимы с OC Astra Linux 2
06.05.2020 Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone 4
23.04.2020 РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет 1
31.03.2020 МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 2
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 5
26.12.2019 От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics 1
11.11.2019 Банк «Ростеха» дал 520 миллионов разработчикам компьютеров на «Эльбрусах» 1
31.10.2019 РЖД строит на «Эльбрусах» систему управления движением поездов 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 8
24.10.2019 «Автоматика» представила планшет на базе процессора «Эльбрус» 1
20.09.2019 На процессорах «Эльбрус» выпущен дешевый многопользовательский ПК. Цена 1
28.08.2019 «Ростех» уместил в одном ПК процессоры «Эльбрус» и Intel, установив российскую ОС параллельно с Windows 1
02.08.2019 У создателей «Эльбрусов» выручка от военных разработок выросла в 14 раз 1
11.06.2019 Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус» 5
28.05.2019 Ростех займется внедрением цифровых технологий в Новосибирской области 1
15.04.2019 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» пройдет 24 апреля в Москве 1
03.04.2019 ОС «Эльбрус» стала свободной. Ссылки на скачивание 1
13.02.2019 Свет увидел таинственный моноблок на «Эльбрусах». Предустановленная ОС — Windows 1
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС 2
26.10.2018 «СВД Встраиваемые Системы» и «МЦСТ» обеспечили поддержку новых микропроцессоров семейства Эльбрус в ЗОСРВ «Нейтрино-Э» 1
18.10.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018 1
02.08.2018 Компания «друга Путина» готова к выпуску 10-килограммовых ноутбуков на «Эльбрусах» 1
10.07.2018 Готовятся к серии промышленные ПК на «Эльбрусах» со встроенной защитой от ошибок ПО 1
27.04.2018 Создатели «Эльбрусов» выпускают процессор альтернативной архитектуры впервые за семь лет 1
10.04.2018 Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 25 апреля в Москве 1
16.03.2018 Российские технологии «детекции» лиц и автомобилей перенесли на «Эльбрусы» для нужд МВД 1
29.12.2017 Smart Engines протестировала системы «Эльбрус» в задачах компьютерного зрения 2
10.11.2017 В Санкт-Петербурге состоится семинар «Технологии QNX и КПДА в России» 2
25.10.2017 Компьютеры «Эльбрус» будут оснащаться системой распознавания документов 35 стран 1
20.10.2017 Разработчики «Эльбрусов» создают многокристальный процессор для дешевых ноутбуков 4

Публикаций - 42, упоминаний - 88

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 377 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3231 20
Ростех - Автоматика Концерн 1652 15
8333 10
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 8
Intel Corporation 12242 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 6
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1173 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 281 5
Т-Платформы - T-Platforms 395 4
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 4
Аквамарин НПЦ - Научно-производственный центр 19 4
Microsoft Corporation 24723 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 375 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Fastwel - Фаствел 31 3
Доломант НПФ - Научно-производственная организация 6 3
Анкад - Ancud 48 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
Базальт СПО - BaseALT 670 2
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 79 2
РТСофт - RTSoft 91 2
AMD - Advanced Micro Devices 4264 1
Норси-Транс - НТ 110 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 46 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 641 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
HID Global 118 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 230 1
Realtek Semiconductor 63 1
GS Group - Технополис GS Гусев 71 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
РЖД - Российские железные дороги 1924 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 2
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 2
Holiday Inn - Холидей ИНН 85 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 136 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
101Hotels.com 456 1
Гранит 53 1
А.Б.Р.Траст 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2930 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3309 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 245 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6007 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1391 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 255 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 80 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7569 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2951 2
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1700 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 1
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1346 1
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США - Калифорния - Беркли 281 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5211 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9969 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2859 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2218 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2425 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 2
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