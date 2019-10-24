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«Автоматика» представила планшет на базе процессора «Эльбрус»

Техника

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил новую разработку – прототип отечественного планшета на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+». Это инициативная разработка, сделанная сотрудниками ИНЭУМ им. Брука, входящего в концерн «Автоматика», и специалистами МЦСТ.

«В процессоре имеется интегрированное графическое 3D-ядро, в сам прототип встроены беспроводные интерфейсы и приемник GPS/Глонасс. При этом он обладает всеми свойствами платформы "Эльбрус" – доверенность, возможности по обеспечению информационной безопасности, высокий уровень локализации производства», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Концерн продолжает совершенствовать прототип: идет работа над увеличением времени функционирования без подключения к питанию, оптимизацией пользовательского интерфейса. Модель относится к классу облегченных доверенных планшетов весом до 1 кг.

«Представленный прототип планшета – первая модель, подходящая по своим характеристикам для применения на гражданском рынке: в делопроизводстве, решении повседневных задач руководителей, в медицине и образовании. Также представленное изделие должно обеспечить выполнение основных функций планшетов на современном уровне там, где требуется особо высокий уровень информационной безопасности. Ожидается, что основными заказчиками станут силовые структуры, нефтегазовая, энергетическая и транспортная отрасли», – сказал Владимир Кабанов.



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