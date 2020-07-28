Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

Защищенные ноутбуки «Аквамарин» на базе процессоров «Эльбрус-1С+» совместимы с OC Astra Linux

Техника
, Текст: Эльяс Касми

ГК Astra Linux и ее официальный партнер АО «Научно-производственный центр «Аквамарин» сообщают об успешном завершении разработки серии тестов подтверждающих корректную работу опытных образцов ноутбуков на базе российского процессора «Эльбрус-1С+» под управлением операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Ленинград» 8.1. Данная ОС сертифицирована по требованиям безопасности информации ФСТЭК России к операционным системам типа «А» 2-го класса защиты и требованиям безопасности информации ФСБ и Минобороны России к СЗИ.

note.jpg

Ноутбуки «Аквамарин»

Устройство имеет микропроцессор «Эльбрус-1С+» от российского производителя АО «МЦСТ», установленный на материнской плате, созданной для данного ноутбука специалистами НПЦ «Аквамарин». Два отечественных твердотельных накопителя разделяют хранение операционной системы и данных пользователя. Экран размером 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 пикселей отличается повышенной яркостью, широкими углами обзора и закрыт просветленным защитным стеклом с антибликовым покрытием. Герметичность и прочность корпуса соответствуют классу защиты IP65, что обеспечивает защиту от дождя, повышенной запыленности, влажности, вибрации и ударов. Испытания подтвердили, что опытные образцы способны работать при температуре от -20°С до +55°С, а корпус выдерживает одиночный механический удар 490 м/с2 (50g) и синусоидальную вибрацию 19,6 м/с2 (2g) в диапазоне частот от 1 до 60 Гц. Ноутбук поддерживает автономную работу в течение трех часов благодаря двум аккумуляторным батареям. Порядок их эксплуатации отслеживает специальный алгоритм, обеспечивающий поочередный расход энергии.

Таким образом, ноутбуки «Аквамарин» полностью адаптированы для российских условий эксплуатации и соответствуют установленным стандартам. Качество продукции контролируется на всех этапах разработки и изготовления, после чего подтверждается тестами в собственном аккредитованном испытательном центре.

Другие материалы рубрики

Поставить серверы на «Эльбрусах» в МВД решилась только неприметная компания-мультимиллиардер

В России выдана первая лицензия на 5G. Ее получила МТС

Из iPhone можно вытащить пароли ко всем сервисам. Эту «дыру» невозможно исправить

В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет

В «Сбербанк-онлайн» сбой. Недоступны переводы и даже собственные счета

Microsoft принудительно переведет пользователей на новую версию Windows 10

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры?

Показать еще

Наука

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение

Катодное покрытие дало вторую жизнь литий-ионным батареям
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live