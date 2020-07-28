Защищенные ноутбуки «Аквамарин» на базе процессоров «Эльбрус-1С+» совместимы с OC Astra Linux

ГК Astra Linux и ее официальный партнер АО «Научно-производственный центр «Аквамарин» сообщают об успешном завершении разработки серии тестов подтверждающих корректную работу опытных образцов ноутбуков на базе российского процессора «Эльбрус-1С+» под управлением операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Ленинград» 8.1. Данная ОС сертифицирована по требованиям безопасности информации ФСТЭК России к операционным системам типа «А» 2-го класса защиты и требованиям безопасности информации ФСБ и Минобороны России к СЗИ.

Ноутбуки «Аквамарин»

Устройство имеет микропроцессор «Эльбрус-1С+» от российского производителя АО «МЦСТ», установленный на материнской плате, созданной для данного ноутбука специалистами НПЦ «Аквамарин». Два отечественных твердотельных накопителя разделяют хранение операционной системы и данных пользователя. Экран размером 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 пикселей отличается повышенной яркостью, широкими углами обзора и закрыт просветленным защитным стеклом с антибликовым покрытием. Герметичность и прочность корпуса соответствуют классу защиты IP65, что обеспечивает защиту от дождя, повышенной запыленности, влажности, вибрации и ударов. Испытания подтвердили, что опытные образцы способны работать при температуре от -20°С до +55°С, а корпус выдерживает одиночный механический удар 490 м/с2 (50g) и синусоидальную вибрацию 19,6 м/с2 (2g) в диапазоне частот от 1 до 60 Гц. Ноутбук поддерживает автономную работу в течение трех часов благодаря двум аккумуляторным батареям. Порядок их эксплуатации отслеживает специальный алгоритм, обеспечивающий поочередный расход энергии.

Таким образом, ноутбуки «Аквамарин» полностью адаптированы для российских условий эксплуатации и соответствуют установленным стандартам. Качество продукции контролируется на всех этапах разработки и изготовления, после чего подтверждается тестами в собственном аккредитованном испытательном центре.