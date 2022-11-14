Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows

Postgres Pro Standard добрался до «Эльбрусов»

Как стало известно CNews, российский разработчик программного обеспечения, компания Postgres Professional, реализовала поддержку отечественных процессоров «Эльбрус» в очередном выпуске своей системы управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Standard. Ранее она присутствовала исключительно в редакции системы для крупных корпоративных пользователей (Enterprise).

Систему Postgres Pro Standard, начиная с версии 15.0.1, можно развернуть на российском «железе» с использованием отечественных операционных систем «Альт» и Astra Linux, основанных на ядре Linux.

В дистрибутивах «Альт» (версии 9, 10 и 8.2 СП), как следует из документации к релизу, поддерживаются третья (e2kv3) и четвертая (e2kv4) версии архитектуры «Эльбрус», разработанной МЦСТ. На базе этих архитектур, в частности, построены процессоры «Эльбрус-4С», «Эльбрус 8С» и «Эльбрус-1С+». СУБД Postgres Pro Standard также доступна пользователям Astra Linux Special Edition («Ленинград») версии 8.1, которая предназначена для работы на платформах «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-1С».

Postgres Pro Standard заработал на «Эльбрусах» и потерял поддержку Windows

Релиз СУБД Postgres Pro Standard версии 15.0.1 состоялся 10 ноября 2022 г. Выпуск основан на кодовой базе проекта PostgreSQL 15 от 13 октября 2022 г.

Стандартная редакция СУБД Postgres Pro нацелена на широкий круг пользователей, в частности, на представителей малого и среднего бизнеса. Компаниям и организациям покрупнее – нуждающимся в системе промышленного уровня для работы в составе высоконагруженных систем – Postgres Professional предлагает продукт Postgres Pro Enterprise и его сертифицированную ФСТЭК версию.

В России Postgres Pro является наиболее популярным продуктом в импортозамещающих проектах по переходу с СУБД Oracle и Microsoft.



Windows, прощай

Добавив в 15 стандартном выпуске СУБД поддержку «Эльбрусов», разработчики одновременно с этим отказались от поддержки операционных системы семейства Windows, разрабатываемых американской корпорацией Microsoft.

Впервые о намерении Postgres Professional лишить свой продукт поддержки Windows в ближайших релизах широко стало известно в начале ноября 2022 г. Тогда в рамках CNews FORUM 2022 заместитель генерального директора компании Иван Панченко заявил, что Enterprise-редакция СУБД лишится поддержки ОС корпорации Microsoft с выходом ее следующего, 15 выпуска.

Относительно судьбы стандартной версии (Standard), ориентированной на широкий круг заказчиков, окончательное решение на тот момент принято не было.

Целесообразность такой меры в компании обосновывали низким спросом на поддержку Windows, который в основном обеспечивают небольшие компании, работающие с ПО «1С».

Microsoft покинула российский рынок еще в начале марта 2022 г. на фоне американских санкций в отношении России, введенных на фоне событий на Украине. Компания, как заявил президента Microsoft Брэд Смит (Brad Smith), свернула все без исключения продажи продуктов и услуг в России.

Прочие новшества

Среди наиболее важных новшеств релиза Postgres Pro Standard 15.0.1, помимо перечисленных выше, разработчики отмечают включение в поставку новых модулей rum, pg_wait_sampling и tds_fdw. Последний, к примеру, отвечает за интеграцию с фирменной СУБД корпорации Microsoft – MS SQL Server.

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Также заявлена совместимость с TimescaleDB – базой данных с открытым исходным кодом, предназначенной для масштабируемой обработки временных рядов средствами SQL.

Наконец, СУБД обзавелась поддержкой «наиболее существенных» функций обработки JSON из стандарта SQL:2016.

JSON – это человекочитаемый текстовый формат обмена данными, основанный на языке JavaScript. Стандарт структурированного языка запросов (SQL) SQL:2016 (ISO/IEC 9075:2016) предусматривает функции для создания JSON-документов, доступа к их частям и проверки корректности JSON-данных.

Краткая история Postgres Pro и PostgreSQL

Postgres Pro – это российская коммерческая система управления базами данных, базирующаяся на свободной СУБД PostgreSQL. Возможности СУБД расширены за счет доработки ядра и включают компрессию данных на уровне блоков, 64-битный счетчик транзакций и прочие функции.

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СУБД сертифицирована ФСТЭК, поэтому может применяться для защиты информации, в ГИС и АСУ до первого класса защищенности, а также обеспечения до первого уровня защищенности персональных данных в ИС, для которых к актуальным отнесены угрозы первого, второго или третьего типа.

Российский продукт разработан компанией Postgres Professional, созданной в начале 2015 г. Учредителями выступили ведущие на тот момент разработчики PostgreSQL Олег Бартунов, Федор Сигаев, Александр Коротков, разработчик Иван Панченко, а также инвестор проекта Антон Сушкевич, основатель интегратора «Энвижн груп».

В основе отечественной Postgres Pro – PostgreSQL – реляционная СУБД, написанная одноименным сообществом разработчиков. Разработка PostgreSQL восходит к проекту POSTGRES, который стартовал в Калифорнийском университете в Беркли, США, в 1986 г. Проект спонсировали американские госведомства, в том числе Министерство обороны США. Разработкой руководил Майкл Стоунбрейкер (Michael Stonebraker), создатель таких СУБД как Ingres, Informix и VoltDB. Первая рабочая версия POSTGRES была выпущена в 1989 г.

POSTGRES использовалась в области анализа финансовых данных и работы с реактивными двигателями. На нем работали базы данных наблюдений за астероидами и медицинской информации, а также ряд геоинформационных систем. В 1993 г. разработку системы прекратили, последней версией стала 4.2.

В 1994 г. Эндрю Ю (Andrew Yu) и Джолли Чен (Jolly Chen) модифицировали POSTGRES, добавив в него интерпретатор языка SQL. Система получила название Postgres95 и стала распространяться с открытым кодом.

В 1996 г. проект был переименован в PostgreSQL. В этот же период была восстановлена нумерация версий, восходящая к POSTGRES. Если Postgres95 фокусировался на поиске проблем в серверном коде, то PostgreSQL — на расширении функциональности.