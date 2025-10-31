Разделы

VoltDB СУБД класса newSQL и in-memory database


31.10.2025 Николай Голов назначен директором по продукту в Postgres Professional 1
14.11.2022 Самая популярная российская СУБД для малого бизнеса заработала на «Эльбрусах» и отвергла Windows 1
02.12.2020 «Ростелеком» покупает отечественную СУБД Postgres Pro на 257 миллионов 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 1
13.05.2019 Россияне в два раза ускорили СУБД PostgreSQL 1
25.01.2019 Microsoft купила разработчика на PostgreSQL, чтобы «победить Amazon в облаках» 1
03.08.2018 EasyData стала официальным поставщиком коммерческой версии СУБД VoltDB в России 1
24.03.2017 Вышла новая версия российской СУБД Postgres Pro «с самыми долгожданными функциями» 1
11.01.2011 Свободная альтернатива Facebook – самый многообещающий СПО-проект 2010 года 1

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 470 5
Oracle Corporation 6851 4
Microsoft Corporation 25187 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 3
EnterpriseDB - EDB 18 2
GitHub 948 2
8883 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Citus Data 1 1
EasyData 8 1
Black Duck Software 17 1
Ростелеком 10252 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 669 1
Amazon Inc - Amazon.com 3111 1
Huawei 4182 1
Apple Inc 12555 1
Meta Platforms - Facebook 4517 1
IBM - International Business Machines Corp 9545 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5737 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1569 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 862 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 368 1
Галактика - Корпорация 1504 1
Vertica 40 1
Google LLC 12175 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2400 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 389 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 262 1
Y Combinator - венчурный фонд 53 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
Газпром нефть 667 1
Barclays 121 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1844 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4805 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1067 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12715 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3100 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2067 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 340 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1477 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12249 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8083 7
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2058 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8592 3
ANSI C - Стандарт языка программирования C 12 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 221 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22783 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5499 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11215 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22682 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31692 2
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 176 2
SHA - Secure Hash Algorithm - алгоритм криптографического хеширования - SHA-1 и SHA-2 83 1
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 34 1
Repository - Репозиторий 1018 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2221 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1126 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 889 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 982 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 997 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2333 1
OpenStack 530 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3033 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12120 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13271 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9780 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21696 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26978 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11288 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5788 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 340 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2711 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6207 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1254 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7995 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 159 1
GNU Affero General Public License - AGPL - свободная лицензия для веб‐приложения 16 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1476 7
Ingres - СУБД 17 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 839 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1088 6
Postgres95 8 6
IBM Informix СУБД 135 6
EnterpriseDB - Postgres Plus 7 2
Linux OS 10796 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 2
C/C++ - Язык программирования 833 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1116 2
Diaspora - социальная сеть 5 1
TimescaleDB 6 1
Microsoft Azure 1453 1
Google Gmail 975 1
Microsoft Azure Data Platform 8 1
MariaDB - SkySQL 45 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1110 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1652 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 194 1
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 134 1
Slashdot - VA Software - SourceForge 46 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 610 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 981 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1712 1
JavaScript - JS - язык программирования 1315 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Microsoft Windows 16238 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 1
Huawei nova - Серия смартфона 72 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1995 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 7
Yu Andrew - Ю Эндрю 6 6
Chen Jolly - Чен Джолли 6 6
Панченко Иван 160 4
Бартунов Олег 53 4
Коротков Александр 11 3
Сушкевич Антон 67 3
Сигаев Федор 21 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 213 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Косованов Ярослав 1 1
Разеньков Сергей 1 1
Buckheit Paul - Бакхейт Пол 2 1
Kumar Rohan - Кумар Рохан 1 1
Smith Brad - Смит Брэд 99 1
США - Калифорния - Беркли 282 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53282 6
Россия - РФ - Российская федерация 155245 5
США - Калифорния 4768 5
Украина 7765 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18424 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54538 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10615 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10064 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11363 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 812 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2917 1
Информатика - computer science - informatique 1134 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2355 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5459 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11644 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9538 1
FT - Financial Times 1250 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 221 1
Fortune Global 100 142 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2583 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1189 1
