Получите все материалы CNews по ключевому слову
VoltDB СУБД класса newSQL и in-memory database
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
VoltDB и организации, системы, технологии, персоны:
|Y Combinator - венчурный фонд 53 1
|Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
|Газпром нефть 667 1
|Barclays 121 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1477 1
|FT - Financial Times 1250 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 251 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 221 1
|Fortune Global 100 142 1
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396965, в очереди разбора - 732459.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.